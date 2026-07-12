El Gobierno calibra la agenda internacional de Milei

El presidente Javier Milei no piensa descuidar el plano internacional y planifica visitar varias ciudades antes de que termine el año, lo que incluye una travesía que podría incluir un encuentro con el primer ministro de Inglaterra Keir Starmer en Reino Unido antes de que termine el año.

La idea de que el jefe de Estado pise territorio inglés antes de fin de año, en el marco de una gira comercial bajo el nombre “Argentina Week” no es nueva. Data de por lo menos un mes y el gabinete libertario lo supo desde hace dos semanas.

El desafío del oficialismo pasa por llevar el “Argentina Week” a Londres, capital inglesa, antes de que finalice 2026. Y que en ese ámbito, tal como sucedió en marzo en Nueva York, Estados Unidos, Milei exhiba las bondades del plan económico que motorizó a partir de diciembre de 2023.

A propósito de la atracción de las inversiones, hay un eje no menor. Más allá del reclamo por la soberanía de la Islas Malvinas que el oficialismo promete no dejas atrás bajo ninguna instancia, el Gobierno en junio de 2026 formalizó una solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). Si se aprueba su ingreso, Argentina compartirá por primera vez desde la Guerra de Malvinas un bloque de libre comercio con el Reino Unido, socio pleno de este tratado.

La novedad fue comunicada por el hiperactivo canciller Pablo Quirno. El ministro, valorado por el Presidente, que incluso sonó para reemplazar a Manuel Adorni, remarcó que pisar el bloque permitiría ampliar mercados para productos argentinos. Además de mejorar las condiciones de acceso para bienes y servicios nacionales e incrementar las oportunidades en sectores como la agroindustria, la minería, la energía y la economía del conocimiento.

La iniciativa se enmarca además en una estrategia más amplia de apertura comercial impulsada por la gestión de La Libertad Avanza, que incluye el respaldo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea y el acercamiento a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además de Inglaterra, Milei anticipó ante los suyos que pretende estar en la asunción de la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori, el 26 de julio; en el acto del mandatario electo de Colombia Abelardo de la Espriella el 7 de agosto; y evalúa reunirse con la primera figura de Ecuador, Daniel Noboa, también en el octavo mes del año.

Asimismo, en la agenda del mandatario figuran dos nuevos viajes a Estados Unidos: el primero hacia finales de septiembre con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, y el segundo a principios de diciembre, en Mar-a-Lago, Florida, por la Cumbre del G20 programada del 14 al 16 del mes.

Relación con la Iglesia y la visita del Papa

Por otra parte, Milei decidió en las últimas semanas guardar sus críticas mordaces contra la Iglesia Católica. El mandatario no cree en los postulados de la entidad eclesiástica ni en la actitud que exhibe.

En el fondo, asevera que los representantes eclesiásticos juegan por y para el peronismo. Pero sabe que no puede arremeter contra las autoridades a meses de una casi segura visita del Papa León XIV. Al economista le desagradan las críticas que sostienen distintos sectores del clero.

Algo que reflejó la homilía del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires Jorge García Cuerva en el Tedeum del 25 de mayo, en el cual cuestionó “el terrorismo de las redes sociales”. Milei sintió que fue una crítica a su proceder en X, plataforma en la que se expresa de manera cabal. El día posterior, cuando le preguntaron por lo que dijo García Cuerva, el jefe de Estado decidió no polemizar. Eligió un tono amable y aseguró que no se sintió atacado: “No tengo nada de qué quejarme. Abre un diálogo y un debate, me parece súper valioso”.

El gesto del jefe de Estado apareció luego de otros significativos por parte del oficialismo en los últimos meses en torno a la Iglesia. Por ejemplo, el pasado 1 de junio, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue recibida por el Papa.

Además, la funcionaria predilecta por el referente libertario aprovechó para tomar contacto con el cardenal Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Se trata de un hombre considerado clave en el esquema del papa León XIV.

* Periodista de la sección Política de Noticias Argentinas. Acreditado en Casa de Gobierno.