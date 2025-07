El mensaje de Milei a las provincias

Tal vez algunos gobernadores aliados preferirían negociar antes que librar la última batalla contra Javier Milei en la Cámara de Diputados. Sin embargo al sur del Río Colorado ninguno de los mandatarios ha recibido llamado alguno de la Casa Rosada. De la misma manera niegan algún contacto en la mayoría de las provincias a pesar de que en la Jefatura de Gabinete aseguran que Guillermo Francos ya intenta recomponer el diálogo.

Intérprete amable de los enojos presidenciales, el funcionario elige como mediador al mendocino Alfredo Cornejo que junto al chaqueño Leandro Zdero hizo ausentarse a sus senadores en sintonía con dos senadores del PRO, tres provinciales –entre ellos la neuquina Lucila Crexell- y los seis de La Libertad Avanza. Sólo 16 de los 72 senadores acompañaron al bloque libertario en un fallido intento por evitar la media sanción de los proyectos que coparticipan una parte de los Aportes del Tesoro de la Nación y un porcentaje del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Salvo por Crexell, que dejó claro su distanciamiento de Rolando Figueroa, Río Negro y Neuquén votaron en bloque con toda la Patagonia y según lo acordado por los jefes provinciales en el marco del acuerdo alcanzado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

En la cuenta final de los proyectos que los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño Jorge Macri consensuaron, faltaron los mendocinos Mariana Juri y el exgobernador Rodolfo Suárez; un incómodo Víctor Zimmerman -que ya había renunciado a un ministerio en Chaco para volver a su banca en la cámara Alta y defender al Gobierno- y el bonaerense Maximiliano Abad. En cambio hubo radicales que votaron a favor incluso de los aumentos a jubilados. El quiebre en la UCR ya es indisimulable.

Del PRO solo se ausentaron la cordobesa Carmen Alvarez Rivero y la entrerriana Beatriz Olalla a quien excusó el entorno de Rogelio Frigerio. Curioso porque justamente el gobernador fue uno de los impulsores del reclamo de recursos a Nación. El cordobés Luis Juez fue el único que votó contra los proyectos de los gobernadores y recibió reproches públicos, como Alvarez Rivero, de parte del gobernador Martín Llaryora.

En el combo de los 23 más uno hay quienes esperan el llamado de Presidencia a pesar de que Milei los cuestionó a todos por igual. “Deberían hacer algo para negociar, no pueden no hacer nada, es muy riesgoso”, se animó en off una fuente provincial ante diario Río Negro. Otro dirigente volvió a subrayar que las iniciativas apenas impactan 0.11 del PBI. “Creo que sí”, fue la respuesta de un gobernador del sur que espera que los proyectos avancen pronto en Diputados, siempre convencido de que Milei no va a ceder y a juzgar por sus dichos agoreros, tampoco el ministro Luis Caputo.

El malestar en Casa Rosada con los que supieron tener buen diálogo es cada vez más profundo. Weretilneck no espera llamados después de que en Diario 10 dijera que “estamos viviendo las épocas de mayor abandono por parte de Nación para con las provincias”. Tampoco recibió comunicación el chubutense Ignacio Torres.

Lo ya nadie maquilla es la profunda confrontación entre el presidente y su vice. Milei la acusa de no frenar a los senadores. La atacó en su nombre Patricia Bullrich que cada domingo desayuna en la quinta de Olivos y mima al jefe de Estado con sus masitas favoritas.

Villarruel se ampara en armas institucionales. “La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual”, retrucó a la ministra de Seguridad con un argumento que puede usarse contra la judicialización anunciada por Milei que este fin de semana ratificó Francos. Por otra parte y si bien aclaró que las leyes con media sanción de Diputados para ella no tenían dictamen de comisión, advirtió que “el recinto es soberano y votó en contrario”. Además mandó a Bullrich a leer la Constitución en defensa del sistema republicano y federal.

En cualquier caso todas las votaciones superaron los dos tercios de los presentes, una mayoría especial de “antihéroes” que acechan a Milei en la segunda parte de su segundo año y en plena carrera electoral.