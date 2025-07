Victoria Villarruel apuntó contra Javier Milei y defendió el aumento a los jubilados: «Que ahorre en viajes»

Escala la interna en el Gobierno tras la última sesión en el Senado en la que se aprobaron varios proyectos de la agenda de la oposición. Durante el jueves, Javier Milei y su círculo íntimo dijeron que fue un «golpe institucional», sostuvieron que fue «ilegal» y a la vez anticiparon que vetarían las leyes. En el medio, el presidente trató de «traidora» a su compañera en el Ejecutivo. En sus redes sociales, Victoria Villarruel respondió y disparó fuertes acusaciones contra el jefe de Estado.

En una publicación en su cuenta de Instagram del Día de la Independencia, distintos usuarios simpatizantes con La Libertad Avanza le dejaron distintos tipos de comentarios reprochándole por lo que pasó en la Cámara alta el pasado jueves. Cuando estaba por terminar el viernes, la vicepresidenta los contestó.

«Si hay equilibrio entonces asistir a los más desprotegidos no debiera ser tan terrible. El tema es que un jubilado no puede esperar y un discapacitado menos. Que ahorre en viajes y en la SIDE y listo», contestó Villarruel a un comentario sobre el equilibrio fiscal por las jubilaciones.

A otra persona que le dijo lamentar perderla como aliada le respondió: «Preocupate por el 2026. Dejen de fumarse un ombú hay mucha gente sufriendo y Uds viniendo a patotear a un vicepresidente por cumplir con su función».

La vicepresidenta también indicó que «el presidente no debe traicionar lo que dijo» y hasta recordó que Javier Milei le negó el saludo en la ceremonia del Tedeum por el 25 de Mayo: «Un presidente que no puede ni saludar a la personacon la que llegó al poder? Hacele el reclamo a él que yo la educación no la pierdo nunca».

«Cuando el presidente decida hablar y comportarse adultamente podré saber cuáles son sus políticas dado que no habla», continuó en otro comentario.

Además, le mencionó a otro usuario que cumplir con su función «no es destruir el país» y que si la insultan por los jubilados y discapacitados le da «tranquilidad» de apoyar a los argentinos humildes y volvió apuntar contra los recursos a que se giran a un dirigente cercano a Santiago Caputo: «Si quieren ahorrar terminemos con los gastos de la SIDE».

Por último, también se acordó de la secretraria general de la Presidencia, Karina Milei. Primero, apuntó contra los viajes oficiales: «No uso aviones del Estado, esos solo los usa Milei y su hermana». Y después en otro tiró un comentario irónico sobre su cargo en el Estado: «No sé por qué no puso a la hermana o a la limones (Lilia Lemoine) que a uds les gusta tanto».

Recopilatorio de los comentarios de Victoria Villarruel en su Instagram. Foto: Gentileza ¿Por Qué es Tendencia?.

Javier Milei trató de traidora a Victoria Villarruel tras la sesión por los jubilados

Este jueves el Senado de la Nación convirtió en ley el aumento tanto a las jubilaciones como al bono jubilatorio. Tal como lo había anticipado, el presidente Javier Milei confirmó que va a vetar el proyecto y anticipó que acudirá a la Justicia si el Congreso no lo apoya.

«A la luz de lo que pasó hoy apuesto 100.000 a 1 a que todos saben lo que voy a hacer. ¿Saben qué? Vamos a vetar«, indicó el jefe de Estado en su discurso en la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, añadió: «Y si aún se dieran las circunstancias -que no creo– pero si se diera que el veto se cae, lo vamos a judicializar«.

simismo, disparó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien ya esta tarde tuvo un fuerte cruce con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

«Hemos hecho 2500 reformas estructurales, con lo cual no solo hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales: pero esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, 7 senadores, una traidora y con el mejor jefe de Gabinete de la historia que es Guillermo Francos», señaló.