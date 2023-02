El MPN y la sucesión de liderazgos

El partido predominante en la provincia enfrenta el desafío de definiciones por dentro con Mariano Gaido y por fuera con Rolando Figueroa.

A dos meses de que se disputen las elecciones para gobernador en Neuquén, se consolidó la predominancia del Movimiento Popular Neuquén en el espacio populista con el experimento de la externa entre Marcos Koopmann y Rolando Figueroa. La pulseada estelar le hace un poco de sombra a la elección en la ciudad de Neuquén porque en su resultado están las miradas hacia el horizonte del 2027.

Hasta ahora el MPN, en sí mismo, era un sistema de partidos políticos con derechas e izquierdas, que dio carta de ciudadanía a todas sus partes. “El MPN demostró ser una empresa partidaria exitosa por haber sabido adaptarse a un entorno cambiante”, escribió Gabriel Rafart.

La condición temporal del anterior párrafo es para advertir sobre el resultado de la, aún inconclusa, experiencia que protagoniza el diputado nacional Figueroa. Nadie se anima a hablar de un cisma en la empresa que, claro, se adapta a los cambios. Ambos sectores medirán sus tanques y luego verán qué hacer.

El 14 se cumplieron 106 años del nacimiento de Felipe Sapag y se hizo un homenaje en el monumento sin pedestal que hay en la plazoleta de la avenida Olascoaga. Estuvo su sobrino, Jorge Sapag, hijo de Elías junto a su hermana Chani. Pronunció un discurso con la dosis exacta de arenga política, datos sobre su padre y sus tíos a quienes reconoció el espíritu de trabajo. Mencionó en tres oportunidades a “Marcos y Ana”, presentes en el lugar, pero no le prodigó un espacio en su labia a Mariano Gaido. Sólo incluyó a Koopmann y a Pechen.

Gaido dijo que no había reparado en el detalle e indicó que es tal vez porque en su caso es una alta probabilidad de que sea reelecto. Vista a contraluz, se lee que no necesita que el tejedor de la política le preste atención.

El intendente de Neuquén busca consolidar su propio espacio dentro de la empresa de ganar elecciones que es el MPN.

Si el intendente de Neuquén tuviera un código de barras y se le hace una trazabilidad, sale en su hoja de ruta que lo largaron al ring contra un “peso pesado” como era Horacio Pechi Quiroga, en un terreno donde el MPN no había podido plantar ni una semilla en 20 años. Cuando se plantó sobre sus trece hizo lo que su antecesor no pudo hacer y le agregó su impronta, no sólo en la gestión propiamente dicha, sino en el tejido político. Los arqueólogos políticos aún no hallaron petroglifos que se le pueden atribuir al exgobernador 2007-2015 en el terreno de Gaido. Los más veteranos aducen que siempre está, que resulta imperceptible y difunden anécdotas que, si fueran en redes sociales, serían virales y efímeras.

“Me voy con Messi”. La frase del gobernador Omar Gutiérrez, mientras invitaba al intendente a retirarse del acto de Felipe para ir a la vieja Legislatura, pinta la consideración en la que ubica a Gaido quien siempre tiene una broma para responder a las ocurrencias del mandatario.

La trazabilidad de Gaido también tiene otro dato. Quería que las elecciones municipales fueran en septiembre. Su idea era tejer un telar con sello propio sin necesidad de “cumplir” con sectores internos que, por acción u omisión, limitan gestos y estrategias. Derribó barreras generacionales y llegó a las fronteras de los límites institucionales. Se había planteado llegar a un techo que supere el 50% de los votos. Dicen que Gutiérrez (¿por sugerencia de Jorge?) tuvo la difícil tarea de convencerlo de hacer las elecciones el mismo día que las de gobernador. El objetivo es que su figura pueda apalancar a la de Koopmann en la ciudad de Neuquén.

Nadie lo dice pero no es casual que la aceptación se produjo cuando hubo acuerdo que, para evitar líos innecesarios, en las ciudades de Neuquén y Centenario se vote por categoría en las máquinas que imprimen la boleta única electrónica. Es decir, no se votará, de buenas a primera en la pantalla, la boleta completa. El menú será gobernador y diputados, y luego, en otra pantalla, intendente y concejales.

En dos meses se terminarán las especulaciones, uno por dentro y otro por fuera, y ser dará lugar a las certezas en la empresa que se adapta a los cambios.