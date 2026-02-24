El sistema educativo ante el cambio demográfico

(Foto: Flor Salto)

El descenso del número de nacimientos es evidente en las estadísticas desde hace más de 10 años. Actualmente ese descenso afecta la matrícula de los jardines de infantes y escuelas primarias de todo el país. Ya se venía produciendo, era un hecho advertido a simple vista en la mayoría de los establecimientos. El año bisagra es 2014, desde ese momento la caída es notoria.

Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de la Nación muestran que la natalidad en Argentina atraviesa una caída histórica y sostenida: en 2024, los nacimientos descendieron un 47% respecto a 2014 (de 777,000 a 413,000) y el promedio de hijos por mujer se desplomó a 1,23 hijos por cada una.

Esta situación afecta a todos los países, es contundente, ya no se discute el descenso de los nacimientos, se analizan las causas. Criar se volvió una tarea de alta exigencia en un mundo pleno de incertidumbre. Se trata de ingresos, vivienda, estabilidad, previsibilidad, redes de contención, ayuda, acompañamiento.

Según un informe de Argentinos por la Educación, fechado en junio de 2024, en las 24 jurisdicciones del país cayó la cantidad de nacimientos desde 2014. Las mayores bajas fueron en Tierra del Fuego (-49%), Jujuy (-44%) y CABA (-44%). Por otro lado, las menores caídas se dieron en Chaco (-21%), Santa Fe (-28%) y Misiones (-29%). En Río Negro la baja es de (-35%).

Los mayores descensos se observan en las mujeres adolescentes y jóvenes menores de 25 años: entre ellas, la caída es del 40% al 60%.

El descenso del número de nacimientos afecta en este momento la matrícula del nivel inicial y de la escuela primaria.

Si se mantuvieran constantes la cantidad de alumnos por sección y alumnos por cargo docente, con los números de 2023, en 2030 el sistema demandaría 50.034 secciones menos y 71.250 cargos docentes menos en todo el país.

El mismo estudio presenta la disminución de secciones de primer grado por provincia. Los datos se obtienen del Relevamiento Anual (RA).

El RA es información sobre la matrícula por sala, grado o año, se completa en todas y cada una de las escuelas del país y se envía a través de una plataforma online a la Dirección de Información y Estadística Educativa (RedFIE), dependiente de la Secretaría de Educación de la Nación, antes Ministerio. El RA constituye una de las principales fuentes de información acerca del sistema educativo porque viene de cada establecimiento. Lo señalo para dar cuenta de la validez de esta información.

Los datos del Observatorio de AxE son elocuentes. En el caso de Río Negro habría 222 secciones menos de primer grado en el año 2027 suponiendo fijo el número de estudiantes por sección.

Otro aspecto a tener en cuenta es, que, si no se atiende esta situación, Río Negro podría ser una de las tres provincias con menos cantidad de niños por aula del país hacia 2030.

La reducción demográfica obliga a pensar cómo reorganizar la parte obligatoria del sistema educativo, reestructurar cargos y tiempos docentes para lograr mejores resultados en los aprendizajes y hacer más eficiente la inversión educativa.

Menos estudiantes por aula podría ser una oportunidad para pensar cómo lograr mejoras en el campo de la lectura y escritura, pero también en la formación integral de niñas, niños y adolescentes, en un mundo dominado por la ansiedad que generan las pantallas.

También es el momento para repensar la formación de docentes, teniendo en cuenta que es urgente mejorar los aprendizajes de quienes se están formando y de quienes ya están ejerciendo en todos los niveles del sistema educativo.

Claramente hay que considerar que no habrá puestos de trabajo para todos los que se reciban en este contexto, situación que obliga a observar los profesorados que se ofrecen en los Institutos de Formación Docente Continua y en las universidades. En este sentido Río Negro posee instituciones formadoras fuertes, con una estructura de cargos única en el país, sin embargo, este diferencial positivo no termina de reflejarse en mejores resultados comparativos de aprendizaje para las y los estudiantes del sistema obligatorio.

Esta realidad interpela a los gobiernos provinciales, al gobierno nacional, a los gremios, al conjunto del sistema educativo.

¿Por qué habiendo menos niños por aula los resultados de aprendizaje siguen siendo más o menos los mismos o peores?

¿Se puede aprovechar la coyuntura para pensar mecanismos que eleven el nivel de la enseñanza y de los aprendizajes?

¿Qué propuestas pedagógicas serían adecuadas para enseñar mejor y fortalecer los aprendizajes en aulas con sólo 12 niños?

¿Es conveniente mantener aulas de 12 e incluso 8 niños, según las proyecciones, o es preferible fusionar?

¿Tendría beneficios educativos fusionar aulas y formar parejas pedagógicas en primer ciclo?

¿Podría pensarse en organizar los docentes por grupo frente a curso y grupo en formación para ofrecerles cursar materias que fortalezcan los aspectos débiles de su formación inicial?

El cambio demográfico podría ser una oportunidad para la transformación de la educación generalista en aprendizaje personalizado. Aprovechando la pausa demográfica se podría priorizar la calidad, pensar los contenidos y metodologías adecuadas a este tiempo. Por otro lado, también es el momento de pensar en la refuncionalización de la infraestructura edilicia, pues quedarán edificios con un porcentaje de aulas vacías o edificios sin actividad educativa alguna. Es tiempo de pensar estos desafíos epocales en el Consejo Federal de Ministros, en los ministerios de las 24 jurisdicciones, en cada uno de los gremios docentes, en cada escuela. Es tiempo de desafiar nuestra creatividad.

* Ex senadora por Río Negro (JSRN). Ex ministra de Educación.