Entre la cortesía y el simbolismo

Javier Milei y Rolando Figueroa en la firma del Pacto de Mayo.

El gobernador Rolando Figueroa hizo operativo un esquema de vinculación que se apoya en el respeto formal, pero que prescinde de la subordinación política y del tránsito constante por los despachos porteños.

Se procede así a establecer una relación funcional, en la que el diálogo existe cuando hay temas concretos sobre la mesa.

Figueroa solicitó a la vicepresidenta Victoria Villarruel la posibilidad de utilizar el despacho histórico que en el Senado ocuparon representantes del provincialismo patagónico, como Elías Sapag y luego Alberto Weretilneck.

En ese espacio, donde hoy desarrolla tareas Julieta Corroza, se expresó una continuidad simbólica de una forma de hacer política: presencia institucional sin estridencias, identidad propia y defensa de los intereses neuquinos en el corazón del poder legislativo nacional.

Presupuesto y Provincias

El gobernador siguió de cerca el tratamiento parlamentario de la ley de Presupuesto, tanto en la votación general como en los artículos particulares que generaron incomodidad en amplios sectores de la oposición nacional.

Entre ellos, el financiamiento educativo y la emergencia en discapacidad ocuparon un lugar central en las observaciones del mandatario provincial, que observó con atención el impacto real de esas decisiones sobre las provincias.

Estructura y Cordialidad

La mirada no se detuvo en la coyuntura legislativa, sino en las consecuencias estructurales de un esquema presupuestario que asigna recursos de manera cada vez más concentrada.

La vinculación con el gobierno nacional se define como puntual pero cordial.

Figueroa sostiene que la cortesía institucional no excluye la firmeza política.

Cuando se reclama por un tema específico, se obtienen respuestas, pero no por el peso de un voto en Diputados o en el Senado.

Recursos y superávit

El reconocimiento llega, según su lectura, por lo que Neuquén aporta en términos concretos de recursos al país.

La provincia se convirtió en un sostén clave del superávit comercial energético y, por extensión, del equilibrio macroeconómico nacional.

Informes nacionales indican que Vaca Muerta aporta alrededor de 7.000 millones de dólares al superávit comercial del país y que la balanza comercial energética ha tenido un incremento del 40 por ciento en 2025. Pero el récord de producción no siempre se traduce en un récord de ingresos.

La baja internacional de los precios de los hidrocarburos impacta directamente en las regalías provinciales.

Administración Responsable

Neuquén produce más, pero recibe menos recursos en términos reales, lo que obliga a vender mayores volúmenes para obtener ingresos similares o inferiores a los de 2023. Frente a ese escenario, la gestión provincial destaca una administración responsable que ha permitido sostener inversiones estratégicas.

La política de infraestructura se presenta como uno de los ejes diferenciales.

Se trata, según la definición oficial, de poner en marcha un Neuquén que había quedado rezagado en infraestructura básica, mientras sostenía con sus recursos buena parte del funcionamiento económico nacional.

Así, la relación con el gobierno de Javier Milei se construye desde una lógica de respeto institucional, pero también de afirmación provincial.

Reconocimiento y Desarrollo

Neuquén no busca privilegios ni alineamientos, sino reconocimiento por su aporte real.

En ese equilibrio entre cortesía y firmeza, el gobernador Figueroa delineó una estrategia que prioriza el desarrollo propio y redefine el vínculo con una Nación que, en términos fiscales y políticos, depende cada vez más de lo que produce.