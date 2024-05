Es posible exportar crudo por US$ 30.000 millones sin el RIGI

Recientemente, el actual Presidente y CEO de YPF Horacio Marín declaró que “es imposible alcanzar u$ 30.000 Millones de exportaciones de Crudo sin el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI)” contenido en la Ley Bases que busca aprobar el Presidente Milei.

Esta afirmación no parece cierta a la luz de la realidad que muestra el sector.

Sin ningún régimen promocional, YPF reactivó el Oleoducto Transcordillerano OTASA y volvió a exportar crudo a Chile. Fueron 45.000 bbl/día iniciales que se irán ampliando hasta alcanzar 70.000 bbl/día, primero y 110.000 bbl/día en su capacidad máxima.

Durante los primeros nueve meses del año 2023 se exportaron 101.000 bbl/día en promedio dado que la producción nacional ya supera la demanda interna en esa magnitud.

Oledelval S.A. está avanzando más rápido de lo previsto en la construcción del Oleoducto Duplicar Plus. Se trata de un ducto paralelo al que hoy existe, que duplicará la actual capacidad de transporte desde Vaca Muerta a Puerto Rosales, llevándola de 360.000 bbl/dia a 720.000 bbl/dia.

Esta nueva producción, dada la saturación ya superada de la demanda interna para Refino, tendrá íntegramente destino de exportación, desde Febrero de 2025, cuando este nuevo Oleoducto entre en servicio.

La capacidad Productiva de Vaca Muerta en materia de petróleo tiene como única limitación la capacidad de ductos para evacuar su producción.

Los anuncios oficiales de Shell, Vista, Pampa, Pluspetrol e YPF que anticipan inversiones para llegar a duplicar su actual producción en coincidencia con la puesta en servicio del Duplicar Plus, así lo confirman.

Por otra parte, YPF tiene en estado avanzado y con licencia ambiental, la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur que unirá esa zona de producción neuquina con el puerto de Punta Colorada en Río Negro.

Se trata de un oleoducto con capacidad para transportar 360.000 bbl/día, para cuya construcción YPF ya está buscando socios entre los productores de petróleo de Vaca Muerta.

Además, y también sin RIGI, Oldelval S.A. ha anunciado el desarrollo de su proyecto Triplicar, que estaría licitando en Marzo del próximo año y puesto en servicio en 2026. Un nuevo oleoducto que ampliaría aun más su capacidad de transporte en otros 360.000 bbl/día, llevándola a un total de 1.080.000 bbl/día.

Como ya se explicó antes, el nuevo crudo que se produzca y se transporte tanto Vaca Muerta Sur como por Duplicar Plus y Triplicar, tendrá destino exclusivo de exportación.

Estos grandes oleoductos troncales, similares en su capacidad de transporte y dimensiones, tienen un costo anunciado por las empresas de entre US$ 1.000 y 1.500 millones que podría llegar a los US$ 2.000 millones si, como en el caso del Vaca Muerta Sur se requiere construir infraestructura portuaria. Si se comparan estos costos con el valor de la producción anual de crudo capaces de transportar que llegará a precios actuales a los US$ 10.368 millones, se puede entender con claridad la conveniencia de tales inversiones y su velocidad de repago.

De tal manera, sin considerar la posible construcción de Vaca Muerta Sur, ni lo que pueda aportar Palermo Aike en Santa Cruz, el off shore del litoral Atlántico ni la producción convencional; Vaca Muerta alcanzará una producción superior al millón de bbl/día durante los próximos 4 años, e impulsará las exportaciones de crudo en 821.000 bbl/día, equivalentes a u$ 23.973 millones de dólares anuales.

Sin ningún régimen especial, tenemos el presente panorama.

Claro que un régimen como el RIGI previsto en la Ley Bases, interesa a las empresas, dado que les reportaría ganancias extraordinarias sobre las ya previstas, ya que tendrían disminuciones relevantes en materia de Impuesto a las Ganancias, e IVA, eliminación de Derechos de Importación y Exportación, libre disponibilidad absoluta de la producción para exportar y libre disposición de las divisas.

La contrapartida de estos beneficios, innecesarios para ampliar la producción de Vaca Muerta y multiplicar geométricamente las exportaciones de crudo, se reflejarán en menor recaudación impositiva para los estados nacional, provinciales y municipales, y alineación del precio interno de los combustibles con el precio internacional.

Pero además, el formato del RIGI y los beneficios aduaneros que otorga, consolidarían un esquema por el cual a las empresas que desarrollen proyectos RIGI les sería más beneficioso y barato auto proveerse bienes y servicios mediante una empresa subsidiaria creada a tal fin y asociada al proyecto, que contratárselo a las pymes, o empresas locales o nacionales, las que, al no contar con tales beneficios aduaneros, estarían en desventaja competitiva dado los mayores costos derivados de los impuestos y derechos de importación por los que están alcanzadas.

Por lo tanto, la respuesta a la pregunta del título de esta reflexión es decididamente no.

No obstante, sería conveniente garantizar para este tipo de inversiones estabilidad jurídica y tributaria, un nivel de disposición de divisas acorde con el monto de la inversión y su amortización, así como para girar sus utilidades; pero resguardando siempre la participación de la industria nacional y su desarrollo en la provisión de bienes, y de las pymes y empresas regionales en la provisión de servicios.

La declaración del Presidente de YPF se encuadra en el nuevo paradigma que la Ley Bases pretende instaurar, adoptando como principio y objeto la maximización de las ganancias empresarias, y que él, como funcionario designado por el gobierno del presidente Milei, interpreta a la perfección.

Finalmente, como resumen final, no es necesario este RIGI para multiplicar la producción de Vaca Muerta, para que el capital privado construya nuevos oleoductos que transporten la nueva producción hasta los puertos, y para alcanzar US$ 30.000 Millones de exportaciones asociadas. Solo se requiere este RIGI para multiplicar las utilidades de las grandes Petroleras, a costa de una multimillonaria transferencia desde los bolsillos de los consumidores argentinos, de la pérdida de competitividad y trabajo para la Industria nacional, las pymes y empresas regionales, y de la disminución de los recursos del Estado.

* Contador, exasesor de la Secretaría de Energía en la gestión de Alberto Fernández.