Extraterrestres: moldeando el futuro

El documental” The Edge of Disclosure “que se proyecta en Amazon Prime , cuyo dueño es uno de los multimillonarios embarcado en la carrera Espacial ( Jeff Bezos) cuya empresa Blue Origin junto a Elon Musk (Space X ) detentan los principales contratos con dineros públicos a través de la NASA . Paradójicamente, Musk es el principal contratista por cantidad de dinero de los Estados Unidos. Vaya liberal.



El documental esta conmocionando en los medios de comunicación y sintéticamente plantea a través de entrevistas con científicos, militares, funcionarios que existe vida extraterrestre, que han tomado contacto con nuestro planeta, que hay evidencias de naves y material genético de estos seres. También que varios Presidentes de los EEUU han tomado conocimiento de ello e incluso Trump en su anterior mandato pensó divulgarlo . Es interesante observar otros mensajes que surgen del documental que inteligentemente se mezclan entre las sensaciones encontradas que genera en el espectador lo mágico, lo que nos están ocultando, la forma eventual de esos seres venidos de otras galaxia y que querrán de nosotros. Estas sensaciones son un derivado lógico del climax del documental, el manejo de los tiempos y los testimonios finamente agrupados. El lanzamiento se acopla con el gran despliegue mediático actual sobre un cometa (3I/Atlas) que se acerca a la tierra y que algunos expertos afirman puede estar siendo dirigido por una energía no conocida.



Se afirma que las naves extraterrestres se avistan en instalaciones militares y nucleares de los EEUU, pero también de China y Rusia, tornándose una cuestión de interés para la seguridad Nacional. Se alude al riesgo que puede significar que otra potencia competidora de los EEUU pueda hacerse de esa tecnología extraterrestre y revertirla, es decir descubrir su funcionamiento para utilizarla en contra de los intereses de nuestro padre (el Secretario del Tesoro Scott Bessent dijo hace días que la ayuda a la Argentina era como la de un padre a un hijo). Por cierto se remarca el riesgo de la cuestión nuclear en tanto la supuesta vigilancia extraterrestre sobre dichas instalaciones.



La evidencia no surge con nitidez, no hay una prueba fehaciente de esos avistajes, de ese contacto, de esas instalaciones nucleares en peligro o prueba que las otras dos potencias dispongan de material extraterrestre.



Si me gustaría aportar unos párrafos desde otro enfoque, con algún relación con aquella nota de opinión aquí vertida (“El ultimo ser Humano” 6/6/23) que apunta a la trasformación del ser humano que vienen desarrollando ciertos grupos de la elite global.



El documental es estrategia militar, guerra cognitiva (modificación de la consciencia y las decisiones humanas) y geopolítica pura. Lo explica claramente el secretario de Estado de los EEUU Marco Rubio en su relato afirmando que atraviesan una carrera tecnológica con China. Rubio dice que la humanidad estaría en peligro ante el contacto y el control con estos seres extraterrestres. Claramente se trata del anuncio en la carrera militar espacial para preparase ante la llegada de los extraterrestres, lo cual en realidad disparara un aumento del presupuesto para la empresas del complejo militar industrial de los EEUU luego del fracaso y la casi finalización de la guerra en Ucrania, donde el occidente colectivo ha sido derrotada. Quienes concebimos el Universo como material, a través de la configuración y el desarrollo de la materia, no dudamos en que existen otras civilizaciones en las incalculables galaxias posibles. Pero no es la llegada extraterrestre lo que domina la intensión del documental , sino la necesidad de unificar a la población de Occidente bajo un relato de miedo y angustia que de por aceptada una nueva carrera militar y tecnológica con las otras dos potencias emergentes luego que los EEUU hayan pierdo su hegemonía global. También hay que distraer a la población frente a la inminente mega crisis financiera global que se avecina, la cual será de proporciones épicas y marcan el inicio del nuevo sistema monetario global. El documental anuncia la llegada de nuevas tecnologías las que apuntan a la reconfiguración del ser humano a través del transhumanismo, un sujeto, solado, trabajador adaptado para producir en distintas condiciones medioambientales y geográficas con mayor productividad. Apunta además a la detonación de armas nucleares en la atmosfera lo cual importa reconocer los futuros conflictos interespaciales y a guerras que afectaran los sistemas satelitales, energéticos y de comunicaciones. Vemos hace años la puesta en marcha de estas guerras cognitivas a través del cine y recientemente de los sorpresivos cortes de energía en diversas regiones del mundo donde se prepara a la población para lidiar con esta incertidumbres .Todo ello en el marco de una crisis fenomenal donde occidente sobrevive y agoniza con deuda y un espiral de desintegración de la democracia que se ha transformado en la actualidad en un instrumento de elite , la cual por cierto les estorba.

No es fantasía; son intereses, que no son los tuyos.

*Abogado. Docente de la Facultad de Economía UNc