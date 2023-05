Figueroa, la deuda y el ahorro que se va

Figueroa cree que tiene margen para achicar en lo que considera “los gastos del la política”. “Hay que ponerle coherencia a las cosas”, aseguró.

El gobernador electo, Rolando Figueroa, empezó a reconocer el problema que habíamos anticipado hace algunas semanas en estas páginas: la provincia enfrentará una concentración de intereses y amortizaciones de deuda a partir del 2024 que le dejará poco margen para el ambicioso plan de gobierno que trae entre manos.

El dirigente dijo que no está preocupado y que no ve en ese escenario un limitante, porque tiene pensado reestructurar el modo en que hoy se gasta el presupuesto de la provincia. Hay algunos más o menos fijos, sí, como la voluminosa cifra que se va en salarios estatales, pero Figueroa cree que tiene margen para achicar en lo que considera “los gastos de la política”. “Hay que ponerle coherencia a las cosas”, aseguró.

Apunta a algo así como las mamushkas ministeriales que albergan secretarías, subsecretarías, coordinaciones, direcciones. Cada una con sus servicios administrativos, su caja chica, sus contratos, sus viáticos, sus sandwichitos. ¿Cuán significativo es esto en un presupuesto de 800.000 millones? Resta saber.

Por si el ajuste no alcanza, Figueroa también empezó a pasar la gorra. Busca aprovechar su amistad con Sergio Massa para reclamar que Nación pague los créditos que debe por las obras que se están ejecutando en Neuquén y, en paralelo, le insiste con su proyecto para que la provincia pueda captar el 3% que se pierde de Ingresos Brutos por la exportación de gas y petróleo.

Hay opciones para que ese dinero llegue en forma de infraestructura específica o de recursos, pero que llegue. “Estamos en buen camino”, aseguraron en el equipo del gobierno electo.

La novedad de esta semana fue el proyecto de ley que presentó el gobernador Omar Gutiérrez el jueves para autorizar que los recursos que ingresen desde junio al fondo anticíclico vayan a financiar el déficit del ISSN o bien el servicio de deuda pública.

El Ejecutivo ya venía relojeando ese ahorro con ganas desde el año pasado. Nunca le hizo demasiada gracia al ministro de Economía, Guillermo Pons, verse obligado a guardar plata cuando apenas alcanzaba para cumplir los compromisos de la gestión. Gutiérrez había anticipado, cuando presentó el presupuesto del 2023, que había que pensar en una modificación de la ley del para que parte de estos recursos pudieran ir a costear las jubilaciones estatales.

Con el candidato fuera de competencia y un sucesor dando el “ok”, el gobierno encontró ahora vía libre para echar mano del fondo anticíclico.

No tuvo eco en la Legislatura porque a sus propios diputados no les había hecho gracia y tampoco al entonces candidato a gobernador, Marcos Koopmann, quien llevó el fondo anticíclico como bandera durante su campaña. Figueroa, en cambio, siempre insistió con que no tenía sentido endeudarse a tasas más altas de las que rendían los ingresos del fondo, al que varios señalaron como demasiado conservador en sus inversiones.

Se estima que serán unos 2.000 millones de pesos los que ingresen el próximo mes, una cifra considerable pero no suficiente para tapar los huecos de financiamiento que hoy tiene la provincia, en especial el ISSN.

En la Legislatura, además, habrá una discusión. El proyecto presentado por Gutiérrez le dejó al próximo gobierno la posibilidad de prorrogar el uso del fondo anticíclico por tres años más. Los diputados que responden a Figueroa buscarán que el plazo ya quede establecido en la ley. Un háganse cargo y no le carguen el peso del “decretazo” al próximo gobernador.

¿Servirá esta herramienta para que se terminen los problemas de financiamiento del ISSN durante la próxima gestión? Igual no. ¿Es justo que el ahorro de todos los neuquinos, incluidos aquellos que cobrarán sus haberes vía Anses vayan a costear un sistema de jubilaciones cuyos beneficios lo hacen insostenible? Figueroa no querrá a dar esa discusión tampoco.

Cambia el dueño de la neuquinidad, pero nunca sus mañas.