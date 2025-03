FMI: lo que quiere la gente

Luis Caputo y Kristalina Georgieva.

El ministro de Economía argentino hizo notables declaraciones el 7/3/25 que lo tornan un personaje particular, que no será olvidado durante décadas. Afirmó que la gente quería el acuerdo con el FMI para salir del cepo, que el éxito de su gestión obligaba reescribir los libros de economía, que el programa económico evidenciaba su fortaleza, que cada vez había menos pesos y más dólares en la economía, y que el dólar no tenía que bajar sino que eran los precios los que debían hacerlo .

Su desfachatez – adjetivo elegante para definirlo por cierto – evidencia un descaro superlativo, una carcasa de amianto inconmovible que hasta casi lo hacen simpático, sino fuera por lo que se nos viene encima.

La ley 27.612 el 3/3/21 estableció que todo financiamiento y programa con el FMI debía ser aprobado por ley, pero mediante DNU presidencial y decreto confirmatorio del Congreso se convalidó violarla y endeudar nuevamente la Argentina .

Una nueva confirmación para la gente que el que cumple la ley las paga, que hay que esquivarla como se pueda; es la forma de sobrevivir en la Argentina. Nos lo enseña el presidente, el Congreso y nos lo enseña el Poder Judicial federal ( el único que le importa a la política ) .

El crédito que tomaremos del FMI, estimado en US$ 20.000 millones, ¿se destinará a construir nuevas vías férreas, puertos o a desarrollos tecnológicos? No señoras/s , su destino justamente es acelerar una crisis de deuda a través de la fuga de divisas hacia el exterior y – una vez más – generar algún par de millones de pobres más, asegurando la dependencia por deuda lo más posible. Porque a través de ella se condiciona el desarrollo nacional y la extracción de los ingentes recursos naturales del país .

¿Lo digo yo ? No, lo dice la historia. Desde 1976 en adelante, durante ese proceso –salvo escasos años – la deuda en moneda extranjera no ha dejado de crecer y existe un sistema orquestado por las clases dominantes argentinas (nuestro proyecto de país se definió en la batalla de Pavón luego del triunfo de Bs. As. sobre el interior) para configurarnos como una república colonial .

Desde la llegada del actual gobierno se ejecutó un brutal ajuste fiscal (sobre los jubilados principalmente, la obra pública , partidas a las provincias y dependencias del Estado ) se despidieron 43.000 empleados públicos, pero se pagan anualmente intereses de deuda nueva en pesos para sostener el carry trade (tasas de bonos altos del Estado para comprar dólares baratos) por 150.000 sueldos estatales. Hubo un blanqueo donde no se preguntó de dónde las personas obtuvieron el dinero y se juntaron cerca de US$ 30.000 millones, se generó una recesión económica feroz y una devaluación de más del 120% por cierto. Es uno de los países más caros en dólares del mundo y hay miles de pymes nacionales que desaparecen cada día .

La inflación acumuló más del 150 % y la núcleo no despega del 2%. El ajuste fiscal alcanzó en el 2024 $ 12.170 millones de dólares, el mayor de la historia de acuerdo al gran fabulador y bolacero económico nacional. Sin embargo, veamos: fue prácticamente el mismo monto destinado a pagar intereses de deuda ( US$ 10.405.810 ) y casi US$ 1.800 de capital ( fuente: sec. de finanzas) . La deuda nueva a dólar oficial creció más de US$ 96.000.000 millones , lo cual hemos venido advirtiendo desde estas páginas. Y ahora después de todo esto, después de repudiar el presidente al FMI durante su campaña electoral, volvemos a pedir prestado (por favor no crean el infantil argumento que una parte va a pagar papelitos que le debe el Tesoro al banco Central ), porque el objetivo es aguantar una devaluación inevitable y asegurar – nuevamente – la salida mediante venta de bonos en pesos para comprar los dólares de ganancias al valor barato de hoy. La crisis de deuda pública fue generada durante el 2017/2019 como lo explicamos y detallamos en su momento desde aquí y luego que se produjo llamar al FMI para nuevo endeudamiento rescatando a los que tenían deuda en pesos del estado para cambiarla por dólares ( “El fondo es bueno, nosotros no” 20/5/2019).

El gobierno anterior reestructuró esa deuda ilegal con el FMI – al igual que lo es esta – primero con los inversores privados en términos más que mediocres y luego con el FMI en términos insostenibles (“Acuerdo con el FMI: juntos por el pago ) que le costó perder las elecciones.

En esa época no se asumió que el Estado debía reestructurar su deuda, con mucha fuerza porque estábamos en cesación de pagos. Y se siguió adelante. Pues bien, después del “ajuste más grande de la historia “ , después del brutal trasvasamiento de activos públicos de la historia moderna que atravesamos, después de la destrucción de la ciencia y tecnología y ajuste a jubilados , a la salud y la educación … seguimos en default no declarado, pero con más deuda y crisis política en aumento .

Huyen las empresas extranjeras y aquella famosa “ lluvia de inversiones “ que nunca llegó , parece que ahora tampoco se entiende hacia dónde vamos ¿ o no ?

* Abogado, profesor de Concursos y Quiebras, Facultad de Economía de la UNco.