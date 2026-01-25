Joyas de la Patagonia en la agenda de Milei

De pronto la Patagonia importa. Frente a la retracción que registra la actividad económica –producción, consumo y exportaciones- el ministro de Economía Luis Caputo celebró esta semana uno de los pocos números positivos: en diciembre y con 868.712 barriles por día Argentina tuvo su mejor mes de producción petrolera en la historia y una suba interanual de 14.8%. En paralelo la capacidad instalada en la industria nacional apenas llega al 57.7%, la más baja desde marzo, que revela que, de cada dos máquinas, una está parada.

“Es solo el comienzo” festejó el titular de Economía tras acompañar a Javier Milei en Davos y prometió saldar compromisos de deuda con la plata de las concesiones de las hidroeléctricas del Comahue.

La Patagonia otra vez importa y el Ministro del Interior lo repitió en charla privada con Rolando Figueroa, aunque esta vez lo hizo en Villa La Angostura y en la búsqueda de votos a favor de la reforma laboral que impulsa el mileísmo. Diego Santilli regresó a Buenos Aires satisfecho a pesar de que -como el resto de los gobernadores – el neuquino le reclamó en contrapartida deudas que Nación mantiene con la provincia.

En paralelo, el secretario de Asuntos Nucleares, Francisco Nápoli visitó otra joya de la región, la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en Arroyito, cuya reactivación anunció.

Dos días después Santilli, junto al jefe de gabinete Manuel Adorni, recibió al rionegrino Alberto Weretilneck, a pesar de que el mandatario de Juntos Somos Río Negro no tiene representantes propios en el Congreso y por lo tanto no aporta a los votos que la reforma laboral requiere.

Durante la semana que Milei pasó en Davos, fue Adorni quien quedó a cargo de los contactos y el trabajo de los ministros aún cuando institucionalmente quien lo reemplaza sea Victoria Villarruel. Karina Milei no confía en nadie –menos en la vicepresidenta- y por ahora designó al renunciante legislador porteño para conducir la gestión cuando junto con su hermano se encuentran en el exterior.

El dato más notorio fue lo que sucedió durante 60 minutos en el despacho de Santiago Caputo, justamente de quien se cuida la dupla Karina Milei-Manuel Adorni.

Antes de la reunión principal, el gobernador rionegrino pasó por la oficina de Santiago Caputo, quien llegó a la Rosada desde la misma consultora que entre sus clientes tiene a varios gobernadores, entre ellos los de la norpatagonia. En otro momento la cita no hubiera sido llamativa, pero sí en la semana en que voceros oficiales se encargaron de hacer correr la versión que sindicaba a Caputo relegado de cualquier negociación con los gobernadores.

Otrora interlocutor válido, Caputo mantiene fricciones con Karina y el dúo de Lule y Martín Menem. La interna se mandó a acallar en la última campaña electoral pero sigue vigente y Weretilneck volvió a poner en rol de negociador al amigo de los provinciales.

Después de firmar el acuerdo con el Presidente de YPF, Horacio Marín, para avanzar con el proyecto de exportación de gas natural licuado, petróleo y derivados, y de la charla en jefatura de Gabinete, Adorni y Santilli apuraron una gacetilla para anunciar el apoyo del rionegrino en la gran disputa que se avecina en el Congreso.

Además, la Patagonia tendrá próximamente otra visita importante. Mauricio Macri planea arrancar una gira por todo el país con el fin de recuperar y consolidar al PRO camino al 2027.

El punto de partida será la primera edición del Foro PescAR que tendrá lugar el 5 de marzo en Puerto Madryn. Ya le piden cita desde Río Negro, donde Juan Martín y el senador libertario Enzo Fullone reiniciaron conversaciones tras romper la alianza con Lorena Villaverde.