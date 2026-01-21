Diego Santilli dialogó con RÍO NEGRO: “Veo a todos los gobernadores en una posición a favor de una modernización laboral”

El ministro del Interrior, Diego Santilli, dialogó en exclusiva con Diario RÍO NEGRO en Villa La Angostura, tras la reunión con Rolando Figueroa. Foto: Chino Leiva

Diego Santilli se retiró conforme del Messidor, la residencia de Neuquén en Villa La Angostura donde mantuvo un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa, porque el diálogo con el patagónico abonó al convencimiento de que los mandatarios provinciales “acompañan” la idea de una modernización laboral aunque admitió que se lleva puntos para “trabajar”.

Con una agenda intensa y la premura de completar una ronda de reuniones esta semana con líderes provinciales, como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) este jueves y el rionegrino Alberto Weretilneck el viernes en Buenos Aires, el ministro del Interior de la Nación pasó unas horas este miércoles en la villa de montaña donde luego de reunirse con Figueroa dialogó en exclusiva con Diario RÍO NEGRO.

Santilli dejó entre las definiciones la expectativa del gobierno de Javier Milei por la ley de modernización laboral que llevará al debate en el Congreso en febrero, y además valoró las virtudes de la reforma, según destacó.

Las definiciones que dejó el ministro Diego Santilli

¿Cómo valora la reunión con el gobernador Rolando Figueroa?

Es una segunda reunión que tenemos, la primera fue en Neuquén y ahora en Villa la Angostura. Seguimos la charla de aquella vez, con los temas que tenemos en agenda, con los que ya resolvimos y lo que nos faltan, temas como la caja jubilatoria… son todos temas para ponernos al día, y abordamos la agenda para adelante, la provincial y los temas nacionales. Fue una buena reunión.

¿Cómo ve a los gobernadores con la reforma laboral?

Yo los veo a todos los gobernadores en una posición de que haya una modernización laboral, obviamente hay temas que hay que discutir adentro, pero bien.

Diego Santilli, ministro del Interior, dialogó con Diario RÍO NEGRO en Bahía Manzano, tras la reunión con Rolando Figueroa. Foto: Chino Leiva

¿Se lleva el respaldo de Neuquén a la modernización laboral?

Tenemos que trabajar en algunos puntos que me los llevo para trabajar con Patricia (Bullrich, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado) a su regreso.

Una de las preocupaciones de los gobernadores es la modificación en el Impuesto a las Ganancias, ¿Figueroa lo planteó?

No le preocupa tanto Ganancias, al gobernador le preocupan más otros temas que hay que mirar en la reforma.

¿Qué expectativas tiene el Gobierno con la reforma?

La expectativa es buena porque la ley apunta primero a sostener derechos de aquellos que los tienen hoy y apunta a aquellos que no tienen derechos, es decir a los trabajadores que están en la informalidad, con lo cual eso es un gran paso para todos.

Hay temas para trabajar y los trabajaremos, pero soy positivo en términos de que tengamos una modernización en este hecho.

¿El Gobierno está dispuesto a hacer cambios al texto de la ley?

Lo tenemos que trabajar nosotros, a partir de ahí verlo. Necesitamos primero hablar con Patricia y todos los equipos de Gobierno. Estamos dispuestos a trabajar en el marco que queremos que ganen derechos aquellos que no tienen. En Argentina hay 23 millones de argentinos con posibilidad de trabajar, de los cuáles 6 millones tienen trabajo formal en el sector privado; 3 millones en el sector público; y después hay otros 14 millones que es lo que tenemos que resolver para que tengan derechos, sobre eso va la reforma sobre aquellas personas que están fuera del sistema.

Neuquén es una de las provincias que ha generado empleo con la industria energética…

Neuquén es una de las provincias que es de las mayores generadoras de trabajo privado y en esa materia está funcionando muy bien, nosotros tenemos que trabajar para todos aquellos que están sin derecho alguno, que lo tengan y que tengan laburo formal porque quien está formalizado tiene acceso a un crédito, tiene acceso a unas vacaciones, a un aguinaldo, a un sueldo, a cobertura de salud, ese es el camino.