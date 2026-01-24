El resultado de la gira nacional de Diego Santilli: cuántos votos sumó el Gobierno para avanzar con la reforma laboral

En lo que va de enero, Diego Santilli visitó unas seis provincias y sumó el respaldo público de cuatro gobernadores para poder avanzar con la reforma laboral que impulsa Javier Milei. Tras los encuentros, el Gobierno se mostró entusiasta porque, asegura, no recibió ningún rechazo rotundo de sus aliados ni de los sectores dialoguistas.

Con estas primeras conversaciones, el oficialismo ya empezó a contabilizar los votos que podría sumar para poder aprobar en el Congreso la reforma laboral.

Diego Santilli y el resultado de su gira nacional

El jueves pasado, el ministro del Interior se reunió con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Tras el enceuntro, se brindó una conferencia en la que el mandatario provincial reconoció que el funcionario se llevaba el «apoyo contundente del Gobierno de Entre Ríos al proyecto de modernización laboral» y destacó que el proyecto permitirá «incluir y dar derechos a los trabajadores que no los tienen».

El miércoles, Santilli pasó por Neuquén, pero en esta ocasión el resultado de su visita quedó en gris ya que no fue tan claro. Rolando Figueroa manifestó que acompañará «cada iniciativa que impulse el desarrollo» y recordó que su provincia fue la «primera en implementar cambios importantes en la legislación laboral». El gobernador enfatizó que la prioridad será el impacto que la ley tenga en su provincia y volvió a reclamar la deuda de USD 200 millones que Nación tiene con la caja previsional provincial.

En cada visita Santilli repitió la misma frase: «Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones». Sin embargo, en casi todas las reuniones recibió reclamos por los artículos 190 y 191 del proyecto que reducen alícuotas de impuestos que podrían afectar la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias (aproximadamente $1 billón).

El oficialismo está analizando estos reclamos, algunos funcionarios como Patricia Bullrich y Santiago Caputo se inclinan por hacer concesiones a las provincias, mientras que otros como Luis Caputo buscan sostener el texto sin cambios.

Cuántos votos sumó el Gobierno para avanzar con la reforma laboral

Los libertarios ya empezaron a contar los votos. En el Senado parten de una base de 21 votos propios más otros tres del PRO, pero el Gobierno también confía en tener apoyo de los representantes de la UCR.

En total hay siete radicales que responden a gobernadores (Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi -Corrientes-, Carolina Losada y Eduardo Garaletto -Santa Fe-, Mariana Juri y Rodolfo Suárez -Mendoza- y Silvana Schneider -Chaco-) y tres «sin techo» que son oposición en sus provincias (Maximiliano Abad -Buenos Aires-, Flavio Fama -Catamarca- y Daniel Kroneberger -La Pampa-).

Los mencionados votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 en diciembre. Además hay mandatarios que tienen alianzas políticas en sus provincias, como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero. «Apostamos a una nueva ley de reforma laboral porque las viejas recetas siempre nos llevan a los mismos resultados», dijo el chaqueño Zdero la semana pasada tras su encuentro con Santilli y en tanto Cornejo, expresó: “»La reforma laboral contribuye a generar mayor previsibilidad y a facilitar la creación de puestos de trabajo. Bajar impuestos puede implicar menos recaudación en el corto plazo, pero el objetivo es que la economía crezca».

Según el Gobierno, cuentan con 34 votos anotados en la columna del «positivo», sin embargo aún tienen que lograr sumar a un puñado de provincias para llegar al quórum (37). En la mira están la chubutense Edith Terenzi, cercana al gobernador Ignacio Torres; la salteña Flavia Royón, que responde a Gustavo Sáenz; la neuquina Julieta Corroza (Rolo Figueroa); los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, del gobernador Claudio Vidal; o los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de aceitados vínculos con Carlos Rovira, líder del Frente Renovador de la Concordia.

Por otra parte en Diputados, el bloque libertario parte de una base de 95 votos oficialistas más 12 del PRO y dos de MID. En principio tendría 109 por lo que el Gobierno tendrá que sumar 20 voluntades más para llegar a 129 que le permitan abrir el recinto.

En base a las declaraciones de los gobernadores de Salta y de San Juan, el Gobierno ya contaría con otros 5 votos (3 salteños y 2 sanjuaninos). Además, el radicalismo (UCR + ABA) podría aportar otros siete.De acuerdo a esto, el oficialismo contaría prácticamente con 121 votos confirmados.

Con información de Infobae