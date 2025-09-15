Juan Pablo Marín, tango neuquino “for export”

En un 4 de septiembre, nacía en el exHospital YPF de Plaza Huincul, Juan Pablo Marín, el reconocido autor del tango “Fueron tres años”, página enriquecida por su permanente difusión en la Argentina y otros países como México, Uruguay, Chile, Colombia y España.

Con el paso de los años, el nombrado se convirtió en ciudadano de Cutral Co, trabajó posteriormente en una imprenta de la ciudad de Neuquén y al cabo de la década del ’60 su tarea profesional en el ámbito de la música, tuvo epicentro en Buenos Aires, lugar al que llegó con algo así como una pieza “detonante”, cuya explosión – seguramente y en ese momento- estaba lejos de la imaginación y el optimismo de su único protagonista. Se trataba, ni más ni menos, que del tango ya mencionado más arriba.

Creador versátil, su primer contacto porteño con el repertorio al compás del 2 x 4, que sería procesado en el viejo estudio de Discos CBS de la calle Paraguay, no podía resultar más auspicioso. Llegaba del sur, más precisamente de Cutral Co, guardando en carpeta los títulos “Fueron tres años” y “Reflexiones”.

La opción concreta con la Orquesta de Héctor Varela y el cantante Argentino Ledesma, fue la primera de dichas composiciones, resultando además de un acierto, una experiencia inolvidable.

En tanto para Marín, música y letra, con el tratamiento más cuidado, siempre era factor esencial, incluyendo su propia grabación de “Fueron tres años”. No obstante, sería necio no admitir la fuerte y sostenida influencia del registro “genético” Varela-Ledesma, en cuanto al suceso de la primera de las interpretaciones que llegaría al gran público.

Después se sumarían otras orquestas y vocalistas como Jorge Vidal, “Cacho” Castaña, Jorge Falcón, Ricardo “Chiqui” Pereyra, Jorge Sobral, Leo Dan, Pedro Fernández, María Caram, Raphael, Daniel Agostini , Tita Bernal, Omar Torres, Olga Delgrossi, Gregorio Barrios, Jorge Dupuy, y sigue la nómina entre intérpretes de uno y otro género. Los nombrados, no hicieron otra cosa que poner de relieve el mérito de la partitura y su letra; esta última, según dicen crónicas de la época, una historia personal de desencuentro amoroso.

Un enfoque romántico sin venganza ni resentimiento. Es una separación, pero no recurre al tono rencoroso frecuente en versos de abandono. Es más bien un mensaje melancólico y resignado.

Por otra parte, especialistas de la música ciudadana, han destacado que la melodía del tango “Fueron tres años” es muy sencilla y cantable, casi minimalista en su armonía, y que no exige virtuosismo vocal extremo.

La imagen que ilustra la nota, es la de nuestro homenajeado, que en letra y música de su pluma, cuenta también en su haber los valses “De gorrión a gorrión”, “Soy el viajero” y “No sueñes más”, los tangos “Lo digo como me sale” y “Serenata Mía”, los boleros “Mi presentimiento” y “La última canción”, el samba lento “Por qué llegaste a mi”; etcétera.

De padre también músico, Juan Pablo Marín falleció en Buenos Aires el 24 de mayo de 1987 a la edad de 58 años. Aún posee familiares en Cutral Co, a quienes, con idéntico sentimiento, dedico el presente testimonio.

*Locutor y periodista de Neuquén