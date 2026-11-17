En los inicios de la alquimia medieval, los sabios de túnicas y alambiques perseguían una quimera tan fascinante como esquiva: la piedra filosofal. Lejos de ser un simple mineral hallado al margen del camino, aquella sustancia mítica condensaba el sueño más alto de la transmutación.

Esa alquimia sutil, la de refinar lo ordinario hasta convertirlo en excelencia deportiva, tiene en el voleibol a un artífice indiscutible. El pasado miércoles 11 de noviembre de 2026, la Universidad de Macerata (Italia) consagró con el título de Máster Honoris Causa en Ciencias Filosóficas a nuestro Julio Velasco.

En una emotiva ceremonia llevada a cabo en el Teatro Lauro Rossi, la jornada tuvo un doble sentido de celebración, para el deporte y la academia: también se inauguró el nuevo centro deportivo CUS, dotado de un gimnasio de 955 metros cuadrados diseñado para el desarrollo del vóley.

Pero lo que realmente sensibiliza es la dimensión humana y la historia íntima, que subyace detrás de ese pergamino.

Velasco logró cerrar una cicatriz abierta durante casi cincuenta años, dejando una confesión: “Es un honor y una satisfacción recibir este título, pues me faltaban solo unos exámenes para terminar mis estudios. En 1976 hubo un golpe de Estado en Argentina y no pude hacerlo porque era presidente estudiantil y activista; corría el riesgo de ser uno más desaparecido, así que me fui y no regresé hasta que volvió la democracia”.

Ese exilio forzado, lejos de apagar su vocación intelectual, potenció su mirada sobre el mundo. La filosofía no fue para él un ejercicio abstracto de biblioteca, sino la brújula con la que conquistó la alta competencia internacional.

El propio entrenador lo reconoció al recibir su distinción: “Mis años de filosofía me han guiado en mi vida y en mi trabajo, especialmente en mi forma de pensar y analizar las cosas. La dialéctica, el estudio de las contradicciones, dejó una huella profunda en mí. Creo firmemente en esa frase de Jorge Luis Borges: ‘La cultura es lo que queda después de haber olvidado toda la información’”.

En el podcast “99% La disciplina del éxito” supo decir: “No se puede motivar a alguien con la propia motivación. Para mí es muy importante convencer, no imponer, aunque a veces hay que imponer. El secreto es tener un buen equilibrio entre normas y libertad. Es una visión dialéctica, no son contradicciones que se rechazan, funcionan juntas”.

Parte de su método es que sus jugadores participen de las decisiones. Para eso hay que escucharlos. Así suele preguntarles: Vos buscaste esa solución… ¿Por qué no funcionó?

Seria inocente decir que tanto reconocimiento, es ajeno al resultado. Velasco es Velasco en buena medida, porque ganó todo. Bajo su conducción solo en esta etapa reciente, conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, el Campeonato Mundial Femenino de 2025 y dos títulos consecutivos de la Liga de Naciones de Voleibol (VNL 2024 y 2025).

Ya antes con la selección masculina azzurra había llegado al firmamento mundial. No en vano Pep Guardiola y entrenadores de distintos deportes, han recurrido a sus consejos. Pero no alcanza con ganar, luego hay que lograr que lo que se dice y lo que se hace convivan en armonía a través del tiempo. Allí se cimienta la credibilidad.

“Le doy mucho sentido a las reglas de comportamiento. Busco siempre llegar con palabras simples, con conceptos breves y claros, apuntando a la inteligencia del deportista”.

Como hemos sostenido desde aquellos bancos universitarios, donde bregamos por una mejor educación, el entrenador es, antes que nada, un educador.

No se trata simplemente de pulir gestos técnicos o diseñar sistemas ofensivos; se trata de fundir el carácter, de dejar el egoísmo para abrir paso al sentido de equipo, de transformar la inexperiencia de la juventud en personas resilientes que sepan convivir.

En tiempos donde los atajos seducen y la superficialidad cotiza en alza, reconocer la trayectoria de mentes lúcidas como la de Velasco nos devuelve la fe en los procesos profundos. Porque para dirigir grupos y formar personas, antes que nada, hay que saber pensar.

Ser autentico, saber de lo que se habla, pero sobre todo llegar al deportista sin juzgamiento, pero sí con crítica y aliento a la superación, son tres de sus principales claves de comunicación.

Escuchar a este hombre de 74 años eclipsa. Su particular abordaje y la simpleza con la que razona, nos recuerda que la educación, el deporte y la vida misma, comparten un mismo pulso transformador.

Julio Velasco no necesitó buscar la piedra filosofal en los libros; la encontró en una pelota de vóley, transformando el dolor del exilio en rebeldía creadora, la derrota en aprendizaje y el deporte en un acto de libertad y pensamiento.

*Abogado. Prof. Nac. de Educación Física. Docente Universitario. angrimanmarcelo@gmail.com