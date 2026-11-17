Los diez jóvenes seleccionados provienen de distintas localidades de Santa Cruz y combinan su formación académica en universidades públicas con instancias de mentoría en la industria. Foto gentileza.

Gérard Depardieu, una de las figuras más reconocidas del cine francés, aceptó definitivamente su condena por agresión sexual contra dos mujeres. El actor de 77 años decidió retirar el recurso de apelación que había presentado contra la sentencia dictada en mayo de 2025 y ofreció disculpas públicas a las víctimas. Sin embargo, no deberá ingresar a prisión, debido a que la pena de 18 meses fue establecida en suspenso.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, la decisión se conoció este lunes 16 de noviembre, cuando estaba previsto que comenzara el juicio de apelación en París. Al desistir del recurso, el intérprete dejó firme la sentencia judicial por los hechos ocurridos durante el rodaje de una película en 2021.

Gérard Depardieu aceptó su condena: por qué no irá a prisión

La Justicia francesa condenó a Gérard Depardieu a 18 meses de prisión en suspenso, una modalidad que implica que no deberá cumplir la pena en una cárcel mientras se mantengan las condiciones legales correspondientes.

La sentencia fue dictada en mayo de 2025, cuando un tribunal de París lo declaró culpable de agredir sexualmente a dos trabajadoras durante la filmación de Les Volets Verts, dirigida por Jean Becker.

Además de la pena de prisión suspendida, el tribunal ordenó que el actor pagara un total de 29.040 euros a las denunciantes y que fuera inscripto en el registro nacional de delincuentes sexuales de Francia.

Con la retirada de la apelación, la condena quedó firme y se cerró esta instancia del proceso judicial.

Qué dijo Gérard Depardieu tras aceptar la condena por agresión sexual

El actor difundió un comunicado en el que reconoció la decisión de la Justicia y expresó su arrepentimiento por las consecuencias de su comportamiento.

«La Justicia se ha pronunciado. He sido reconocido culpable. Lo entiendo y asumo esta condena», manifestó Depardieu en el escrito difundido antes de la audiencia.

También ofreció sus disculpas a las personas afectadas y reconoció que durante años había mantenido determinadas actitudes en los rodajes sin considerar sus consecuencias.

En su declaración, el protagonista de Cyrano de Bergerac admitió que solía recurrir a provocaciones y expresiones vulgares, y que había comprendido el impacto que podían tener sus palabras y acciones, especialmente por la posición de poder que ocupaba dentro de la industria cinematográfica.

«He llegado a comprender que pertenecía a un mundo que ya no existe», expresó el intérprete al explicar su decisión de abandonar la apelación.

Por qué fue condenado Gérard Depardieu: qué ocurrió durante el rodaje de una película

La causa judicial se originó por las denuncias de una decoradora de 54 años y una asistente de dirección de 34, quienes trabajaban en la producción de Les Volets Verts en 2021.

Ambas mujeres denunciaron que el actor había realizado tocamientos sin su consentimiento durante el rodaje.

En mayo de 2025, el tribunal francés consideró probadas las agresiones sexuales y dictó una condena de 18 meses de prisión en suspenso.

Durante el juicio, Depardieu había rechazado las acusaciones. Si bien reconoció haber utilizado expresiones vulgares y haber sujetado de las caderas a una de las trabajadoras durante una discusión, negó que su conducta tuviera carácter sexual.

Su reciente decisión de aceptar la sentencia representa un cambio respecto de la postura que había mantenido durante el proceso.

Gérard Depardieu enfrenta otra causa judicial por una denuncia de violación

Aunque la condena por las agresiones sexuales cometidas durante el rodaje de Les Volets Verts quedó firme, Gérard Depardieu todavía enfrenta otro proceso judicial en Francia.

Se trata de una denuncia presentada por la actriz Charlotte Arnould, quien lo acusó de haberla violado en 2018 en su domicilio de París.

El actor negó esas acusaciones y recurrió la decisión judicial de llevar el caso a juicio. Está previsto que un tribunal de apelaciones de París resuelva el 26 de noviembre si el proceso avanza a una nueva instancia.

El caso de Depardieu se convirtió en uno de los más relevantes dentro de la industria cinematográfica francesa en el contexto del movimiento #MeToo, que impulsó denuncias y debates sobre los abusos de poder y la violencia sexual en el ámbito artístico.

Con la aceptación de la sentencia, el actor cierra uno de los procesos judiciales más importantes de su carrera, aunque su situación ante la Justicia francesa todavía no está completamente resuelta.