La identidad rionegrina viajará hasta el corazón de Buenos Aires con una propuesta que combina música, arte, fotografía y una de las postales más emblemáticas de la provincia: el Tren Patagónico. La Casa de Río Negro participará el jueves 19 de noviembre de la 13.ª edición de la Noche de las Casas de Provincia, una celebración federal que invita a descubrir las culturas y tradiciones de cada región.

Desde las 18, la sede ubicada en Reconquista 556 abrirá sus puertas con entrada libre y gratuita. La actividad integrará el Circuito 1 del encuentro, organizado por el Consejo Federal de Representaciones Oficiales (CONFEDRO), con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Senado de la Nación.

El Tren Patagónico, protagonista de la noche

Uno de los atractivos centrales será la exposición fotográfica «Línea Sur – Tren Patagónico», de Pol y Pablo Fontana, que propone un recorrido visual por los paisajes y las historias que acompañan al ferrocarril. Los autores también presentarán y pondrán a la venta su libro homónimo.

A esa experiencia se sumará una maqueta hiperrealista del Tren Patagónico, que permitirá observar en detalle el emblemático servicio que conecta la cordillera con el mar.

¿Cómo podés hacer el viaje en el tren del mar a la cordillera?

La agenda también tendrá propuestas para los más chicos y espacios de creación. La cuentacuentos viedmense Anyela Cuellar presentará la obra teatral «Veo, veo… qué veo el Monte», mientras que la artista plástica Belén Arieu coordinará un espacio de arte.

Otra de las actividades será la serigrafía en vivo de «Chacra», un emprendimiento de Cipolletti. Los visitantes podrán llevar una remera, una bolsa de tela o un retazo de color claro para estampar en el momento un diseño inspirado en Río Negro.

¿Conocés «Chacra» la marca de ropa de dos hermanos rionegrinos que transformaron los paisajes e íconos de su infancia patagónica?

Música en vivo y un sorteo especial

La programación musical comenzará a las 18.15 con Matías Viamonte. Luego subirán al escenario Sol Campano, María Torpe, Florencia Rupayán y Federico Oliva.

A las 21.40 se realizará un sorteo especial de Tren Patagónico y, a las 22, La Cumbiamba tendrá a cargo el cierre musical de la jornada.

La propuesta busca acercar los paisajes, los artistas y las expresiones culturales de Río Negro al público porteño, en una noche en la que las casas provinciales abrirán sus puertas para mostrar la diversidad del país.

Datos para visitar la Casa de Río Negro