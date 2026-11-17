Fuerzas ucranianas atacaron con drones y misiles un puente vital que une Rusia con la península ocupada de Crimea, en una operación que el presidente Volodymyr Zelenskyy calificó como «sin precedentes«.

Según informó la Associated Press News (AP), el gobierno ruso notificó que sus defensas aéreas lograron derribar un número récord de vehículos no tripulados ucranianos por segundo día consecutivo. Zelenskyy describió la ofensiva sobre el puente de Kerch como una jugada maestra tras semanas de desgaste progresivo contra las defensas aéreas rusas.

El Estado Mayor ucraniano precisó que un arco y un tramo de la sección vial se derrumbaron, interrumpiendo el tránsito terrestre, mientras que la vía ferroviaria sufrió daños estructurales pero permanece en pie.

El enlace de Kerch resulta fundamental para el transporte de suministros militares y civiles desde territorio ruso hacia Crimea y el frente de batalla. Además, su construcción representa un fuerte símbolo de la anexión ilegal de la península en 2014, por lo que desde Kiev celebraron que «el símbolo de la ocupación se ha resquebrajado«.

Como respuesta inmediata, las fuerzas de Moscú lanzaron misiles balísticos y drones contra la capital ucraniana, impactando en dos de los principales puentes de Kiev y provocando la muerte de al menos dos personas. Esta intensa escalada bélica ocurre mientras ambos países aguardan fecha para una nueva ronda de diálogos impulsada por Estados Unidos para poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022.

Al respecto, el presidente estadounidense Donald Trump adelantó que planea abordar la situación de la guerra durante su próxima cumbre en China. En ese encuentro previsto para esta semana, el mandatario norteamericano coincidirá con sus pares Vladimir Putin y Xi Jinping.

Cómo fue la operación de siete etapas contra el puente de Kerch

Según explicó Zelenskyy en sus redes sociales, el golpe contra el puente fue la culminación de una operación dividida en siete fases preparatorias. Durante semanas, las tropas ucranianas neutralizaron radares, sistemas de defensa y equipos de guerra electrónica antes de lanzar la ofensiva final en la noche del lunes.

Para la ejecución del ataque, Ucrania combinó drones de largo alcance de fabricación nacional sobre la calzada y misiles Neptuno contra el sector ferroviario, rematando la maniobra con proyectiles guiados de precisión Flamingo. Por su parte, el gobernador crimeo designado por Rusia, Serguéi Aksyonov, admitió la interrupción del tráfico vial, aunque aseguró que el servicio de trenes ya fue restablecido y el Kremlin prometió que la estructura será restaurada.

El puente conectaba a Rusia con el territorio ucraniano de Crimea, ocupado por los rusos después del inicio de la guerra (gráfico: Will Jarrett)



A nivel general, el ministerio de Defensa ruso reportó el derribo de 1.441 drones durante la madrugada del martes, superando la marca de 1.336 interceptaciones registrada apenas un día antes. Además, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, confirmó que unos 800 aparatos sobrevolaron la región capitalina, de los cuales 321 fueron abatidos antes de alcanzar la ciudad.

Los ataques ucranianos también se extendieron hacia zonas industriales en el interior de Rusia, a casi 1.300 kilómetros de la frontera. Aunque las autoridades de Bashkortostán aseguraron que las plantas de Ufa y Salavat operan con normalidad, el medio independiente Astra reportó un incendio de magnitud en el complejo petroquímico Gazprom Neftekhim Salavat.

Las represalias en Kiev y gestiones diplomáticas en marcha

En el frente ucraniano, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que los puentes Norte y Sur permanecían cerrados al tránsito mientras los especialistas evalúan los daños provocados por siete misiles balísticos rusos. Asimismo, los bombardeos desataron incendios en cuatro distritos de la capital y dejaron sin suministro eléctrico a tres regiones del país tras dañar infraestructura energética.

Rusia respondió con bombardeos en puentes y sectores de la capital ucraniana (Foto: AFP)

Hacia el sur, en la región de Zaporiyia, una ofensiva combinada rusa contra instalaciones industriales dejó un saldo de dos muertos, 18 heridos y miles de usuarios sin luz. Desde Moscú justificaron estas acciones asegurando que sus armas de precisión apuntaron exclusivamente contra objetivos militares, portuarios y de transporte utilizados por las fuerzas armadas ucranianas.

Los equipos negociadores de Ucrania, Estados Unidos y socios europeos mantuvieron una videoconferencia de trabajo para coordinar los próximos pasos tras las recientes reuniones en Abu Dabi. El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior ucraniano, Rustem Umerov, confirmó que lograron alinear posturas junto a los enviados estadounidenses Steve Witkoff, Jared Kushner y el general Alexus Grynkewich.