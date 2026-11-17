El proceso judicial se desarrolló durante cuatro jornadas y contó con la participación de un jurado popular. Foto Marcelo Martínez.

Un integrante de la Policía de Río Negro, Emerson Marín, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Estefanía Civardi, ocurrido el 30 de julio de 2025 en Bariloche. El juez de juicio Sergio Pichetto dio a conocer este martes la sentencia, luego de que un jurado popular lo declarara culpable por unanimidad del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

La resolución establece la pena máxima prevista por el Código Penal para ese delito. Además, el magistrado dispuso que Marín continúe detenido bajo prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme o sea revocada.

La condena y la continuidad de la prisión preventiva

Durante la lectura de la sentencia, Pichetto explicó que la prisión perpetua es la única pena contemplada para el delito por el que fue declarado culpable el policía. La decisión llegó después de la audiencia de cesura realizada el viernes pasado, instancia en la que se determinó la sanción correspondiente al veredicto del jurado.

La prórroga de la prisión preventiva había sido solicitada por el fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal del caso Sofía Ocampo, junto con los abogados querellantes Martín Govetto y Tomás Soto. La defensa particular, a cargo de Diego Navarro, no presentó objeciones al planteo.

El juez también resolvió sobre el lugar de alojamiento del condenado. Hasta ahora, Marín había permanecido en una comisaría de Bariloche para facilitar su participación en las audiencias del juicio. Pichetto autorizó al Servicio Penitenciario, que continúa a cargo de su custodia, a trasladarlo al establecimiento que considere adecuado.

Entre las alternativas mencionadas durante la audiencia estuvo el ex Maruchito, una opción propuesta por la defensa. Sin embargo, la decisión final sobre el destino de alojamiento quedó en manos del organismo penitenciario.

Un planteo de la defensa fue rechazado

La audiencia de cesura había comenzado con un planteo de la defensa particular, que solicitó suspender la instancia. El pedido fue rechazado por el magistrado, quien también desestimó el recurso de revocatoria presentado contra esa decisión. De esa manera, la audiencia continuó con el tratamiento de la pena.

Esta etapa se desarrolló luego de un juicio oral y público de cuatro jornadas, en el que un jurado popular tuvo a su cargo determinar la responsabilidad penal de Marín. Tras el veredicto de culpabilidad, la intervención del juez quedó centrada en establecer la condena correspondiente.

Cómo ocurrió el femicidio de Estefanía Civardi

El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 30 de julio de 2025, en una vivienda de la calle Los Radales de Bariloche, donde residía la joven de 22 años.

Según la acusación fiscal, Estefanía estaba recostada en una cama ubicada en la planta alta cuando Marín le disparó a corta distancia con su arma reglamentaria, una pistola calibre 9 milímetros. La lesión provocada por el proyectil le causó la muerte.

La Fiscalía sostuvo durante el debate que el asesinato se produjo en el contexto de una relación de pareja reciente, atravesada por situaciones de violencia de género. Como parte de la prueba, declararon exparejas del condenado, quienes describieron episodios de amenazas, manipulación y violencia con armas de fuego.

Alrededor de 30 testigos declararon en el juicio

A lo largo de las cuatro jornadas del debate se escucharon alrededor de treinta testimonios. Declararon familiares y amigas de Estefanía, vecinos y efectivos policiales que intervinieron en la vivienda después del disparo.

También brindaron sus conocimientos profesionales el médico forense que realizó la autopsia, una médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y especialistas en balística, genética y análisis de telecomunicaciones.

La transmisión institucional del proceso estuvo a cargo de las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal. A través del canal oficial de YouTube se pudieron seguir los alegatos de apertura y cierre, las instrucciones impartidas al jurado y la lectura del veredicto.

¿Por qué la única pena posible era la prisión perpetua?

La prisión perpetua era la única pena posible porque el delito por el que Emerson Marín fue declarado culpable contempla esa sanción como única alternativa en el Código Penal. El jurado popular lo encontró responsable del homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

De esta manera, la instancia de cesura no tenía como objetivo determinar una escala de penas ni evaluar distintas alternativas de condena, sino establecer la sanción correspondiente al veredicto de culpabilidad. Al tratarse de un delito cuya pena prevista es la prisión perpetua, el magistrado no tenía margen legal para imponer una condena menor.