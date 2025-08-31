La campaña de Chubut se juega en el barro y espera por el viento

Maira Frías hace del silencio su estrategia de campaña. Para colmo viajó a Buenos Aires para hacerse fotos junto a Karina Milei justo en el momento en que estallaba el escándalo de las supuestas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad. Por ahora, no convirtió las fotos en afiches y sigue la metodología de su mentor, el diputado nacional César Treffinger que también hace de la ausencia de palabras (al menos en Chubut) su sobrevivencia en el Congreso y en el cada vez más diminuto círculo íntimo del presidente Milei y su hermana. Frías sigue manejando la Anses de Comodoro, una de las cajas que eligió Treffinger en la provincia.

No hay silencio ni en el gobernador Ignacio Torres ni en Juan Pablo Luque, candidato a diputado nacional por el kirchnerismo en Chubut. Torres decidió ponerse la campaña al hombro para defender con lo que tenga a mano, las candidaturas de Ana Clara Romero y del actual vicegobernador Gustavo Menna, a pesar de algunas desprolijidades que le han surgido últimamente en el manejo de la Legislatura.

El silencio de Frías les deja el campo libre a Torres y Luque para polarizar la elección siempre y cuando un viento arrasador de Milei, que por ahora en Chubut no se percibe, le de a la candidata en primer término de La Libertad Avanza los votos que le permitan llegar a la cámara baja. No hay que descartar nada, todo lo van a decir las urnas en el anochecer del 26 de octubre.

Por ahora, tanto Luque como Torres, han elegido las acusaciones y chicanas por sobre la violencia. Por fortuna, la ola beligerante de la campaña por la provincia de Buenos Aires no ha siquiera rozado estas latitudes de la Patagonia Argentina. Aunque todavía falta un largo recorrido para llegar a octubre, los “carpetazos” están apareciendo en el cielo electoral de la provincia y aunque intenten no quererlo, a veces los protagonistas caen en el barro.

Torres dijo de Luque: “Estuvo dos años escondido debajo de la alfombra y ahora aparece y quiere pasar como el héroe de los chubutenses. En realidad, quiere un cargo que le de fueros. Cuando yo hablo y denuncio irregularidades y corrupción en lo que hace el temporal en Comodoro Rivadavia, lo hago de frente. Si digo que hicieron una ruta al pedo que se les cayó a los dos meses, lo digo yo, no uso ningún troll. Dijo que un ministro de mi gabinete había robado una urna en la interna del PJ y después le tuvo que pedir perdón”.

Dijo Luque de Torres: “El tiempo me dará la razón y Torres será recordado como el gobernador más corrupto de la historia de Chubut. Chubut está fundido y se cae a pedazos porque el gobernador es un claro socio de Macri y de Milei. Hicieron conmigo un circo judicial, allanando las casas de exfuncionarios de mi gobierno (Luque fue intendente de Comodoro Rivadavia entre 2019 y 2003 y viceintendente en 2017 en el momento del temporal) con la presencia de un ministro que fue fiscal. A mí no me van a llevar al barro como quieren hacerlo”.

Luque fue adversario de Torres en las elecciones para gobernador que este último ganó por algunos puntos. “Si no hubiese sido un día con tanto viento en Comodoro Rivadavia aquella jornada de julio de 2023, seguro que hubiera cosechado por 6.000 votos que me sacó Torres de ventaja”, dijo Luque.

“Esperemos que en las elecciones de octubre no haya viento en Comodoro, quizá a Luque le vaya mejor”, contestó Torres con ironía.

El “carpetazo” del oficialismo hacia Luque tiene que ver con su actuación en la emergencia de 2017 cuando un temporal destruyó literalmente buena parte de Comodoro Rivadavia. Ya hubo un juicio que condenó a exfuncionarios de segunda línea y a algunos empresarios.

Ahora, se puso en marcha la causa “Temporal 2” que generó allanamientos durante la semana que pasó en lugares que pertenecían a exfuncionarios de Luque. “Fueron positivos”, le dijo a diario RIO NEGRO el ministro de Seguridad de la provincia Héctor Iturrioz. No dio más detalles.

Luque prepara un informe sobre los gastos de publicidad de Torres tanto en Chubut como en supuestas agencias de Buenos Aires. Tuvo discusiones al aire con dueños de algunos medios y dijo que “por ahora no voy a dar ningún dato. Lo haremos cuando tengamos todas las pruebas en nuestras manos”.

Por fortuna solo dialéctica. Nada de violencia. Viento y barro se unen para golpear a unos y a otros, buscando daños colaterales. Se verá, aunque la batalla de Torres es el plebiscito para eliminar los fueros, resultó evidente en estos días que la batalla por las bancas en el Congreso Nacional no le es indiferente. También se juega. Y mucho.

En tanto, Maira Frías no es por ahora esclava de sus palabras, pero sí dueña de su silencio. Claro que muchas veces en una campaña política el orden de los factores puede alterar el producto. En algún momento tendrá que definir si baja al barro o si en cambio, espera que un viento lejano le juegue a favor y no en contra como lo tuvo que sufrir Luque en aquel julio del 23.