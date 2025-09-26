La doctrina social de la Iglesia ante el periodo electoral

En vísperas de las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) nos pide votar con responsabilidad; esto es no volver a elegir a los que nos trajeron hasta aquí.

Necesitamos con premura, postulantes a cargos públicos cuyo prontuario, idoneidad, adhesión a convicciones éticas profundas y una actuación coherente, puedan garantizar una acción pública eficaz, honesta y desinteresada, en este caso, nuestros futuros legisladores.

Conocida y padecida una nefasta perfomance de la actividad política vernácula, se abona, se explica y se predice mucho más que apatía y absentismos, ello dado los palmarios retrocesos en la calidad y la dignidad de vida para demasiados argentinos, eso que se llama “bien común”

Obviamente, dicha perfomance política negativa en tanto campo orégano del engaño, la mentira, el travestismo político, los abusos de poder y la corrupción (de improvisados e impresentables políticos), ya no debieran tener espacio ni impunidad en la comunidad nacional.

Consecuentemente, en nuestra sociedad se incrementa el repudio, los reproches y un juicio adverso contra la dirigencia pública en general, por la actuación política de incompetentes que a ella se dedican y enriquecen ilícitamente, perjudicando y empobreciendo a la ciudadanía con carísimas complicidades corporativas (Causa “Cuadernos” o las coimas “confesas” de los más poderosos empresarios de la obra pública argentina).

Razonablemente, también esos carísimos fracasos escandalosos aún impunes, seriales, contradictorios e irresponsables endeudadores del país con organismos multilaterales de crédito como dice el Financial Times: “Argentina gasta 1.000 millones de dólares para defender el peso mientras se agrava la crisis del presidente Javier Milei”, (19/09/25).

Ante estos graves antecedentes documentados o aquellos que optaron por sostener ruinosamente el valor del peso (por errores propios y especulaciones electorales propias) antes que asistir exiguamente a una persona con discapacidad, sin mencionar los kirchneristas condenados y en prisión por delitos conocidos por todos; sus titulares y colaboradores mal pueden ocupar ni proponernos los nuevos candidatos a ocupar cargos públicos en ninguno de los poderes de la República.

De ahí que la doctrina social de la Iglesia, propone discernir sin dejarse seducir por las pasiones y las mentiras que se presentan en las campañas electorales. (Cf. Gaudium es Spes, 43). Es sorprendente cómo la propaganda de los medios engaña a los ciudadanos y cómo creemos las cosas solo porque se repiten. Corolario: Debemos examinar objetivamente cómo los nuevos candidatos han actuado en el pasado respecto de la Doctrina Social de la Iglesia.

A modo de conclusión, debemos de participar en la política como ciudadanos responsables, por el bien de todos. La solución a la corrupción no es abandonar la política sino participar en ella con principios éticos y responsabilidad cívica. La DSI nos recuerda que “Jesús nos dijo que somos sal y luz del mundo. Esto debe aplicar primero a nuestra vida, pero se manifiesta también en la política. La sal preserva de la corrupción, la luz permite que se vea la verdad”

Ningún gobierno, partido o político se puede confundir con mesianismos políticos, que una y otra vez se nos presentan como embusteros salvadores de la Nación e inmorales remediadores de sus destrozos en su pésimo pasado inmediato.

Ergo, “todo aquel que ha proclamado que quiere prestar un servicio, un servicio a nuestra patria en funciones muy diversas; tiene que mostrar en la práctica que en realidad ha llegado a ese puesto para servir y no para servirse, no para enriquecerse; sino para dar lo mejor que tiene en favor del pueblo que tanto lo necesita”.

En el caso, nada infrecuente, de que ninguna opción política satisfaga las exigencias éticas y sentido común de nuestra conciencia, una recta conciencia nos induce a votar aquella alternativa que nos parezca menos contraria al bien común, más apta para proteger los derechos de la persona y de la familia, más adecuada para favorecer la estabilidad social y la convivencia, y mejor dispuesta para respetar la justicia, honestidad e integridad de las leyes en toda actividad legislativa, judicial y administrativa.

Finalmente, según la DSI, para votar responsablemente, es preciso anteponer los criterios rectos a las cuestiones y preferencias opinables y contingentes de orden estrictamente político. Habrá cuestiones secundarias que tengamos que dejar en un segundo plano para atender en primer lugar a los aspectos y consecuencias de orden ético en nuestro voto.

Por último, debemos estudiar y comparar las propuestas antes de apoyarlas. Hay que buscar la verdad y lo mejor para la cosa pública y un real buen vivir, con la mayor objetividad posible.

Más que basarse en lo que dicen los políticos, -reiteramos- hay que analizar lo que ellos y sus candidatos han hecho en su pasado, para ver recién entonces si son coherentes, íntegros y honestos, pero fundamentalmente para no repetir errores cívicos ni asomarnos al síndrome de Estocolmo.

A crisis morales, ¡remedios morales!

*Abogado y experto en cooperativismo.