Crece la presión en Diputados: Schiaretti le levantó el pulgar a la moción de censura contra Guillermo Francos

La moción de censura contra Guillermo Francos por no aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad sancionada y ratificada por el Congreso toma color en la Cámara de Diputados. Juan Schiaretti, exgobernador y primer candidato a diputado por Provincias Unidas, le levantó el pulgar a la avanzada contra el jefe de Gabinete y la oposición evalúa dar el primer paso en la sesión que se gesta para el próximo miércoles.

A través del diputado Carlos Gutiérrez (Encuentro Federal), Schiaretti dio su aval al proyecto que presentó el lunes su par Oscar Agost Carreño, diputado del mismo bloque y contrincante electoral por el PRO. Gutiérrez estampó su firma en la iniciativa que ya contaba con el respaldo de Miguel Pichetto, Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Esteban Paulón.

En diálogo con este medio, Gutiérrez consideró de una “gravedad inusitada” y “nunca vista” que “alguien promulgue una ley y mande a incumplirla”. Aunque aguarda el curso de los acontecimientos, consideró que no se puede dejar pasar este accionar del Gobierno. “No puede salir gratis semejante locura”, sentenció el legislador más cercano a Schiaretti.

Natalia De la Sota, quien compite contra el exmandatario con su lista Defendamos Córdoba, también rubricó el proyecto de Agost Carreño, aunque sube la apuesta y sostiene que, por encima de Francos, “el máximo responsable de no ejecutar la ley de emergencia en discapacidad se llama Javier Milei”.

“No hay que sacar el foco del máximo responsable. El que se burla de las personas con discapacidad, el que les niega los recursos: ese es Milei”, subrayó De la Sota a este medio, y agregó que “todos los demás son actores de reparto y en su momento se hará lo que corresponda”.

Los cordobeses, de esta manera, quedaron divididos: a diferencia de De la Sota y Gutiérrez, Ignacio García Aresca (de fidelidad total con el gobernador Martín Llaryora), el democristiano Juan Brügge y Alejandra Torres optaron por no plegarse al proyecto, cuyo desenlace podría ser ni más ni menos que la destitución de Francos.

Presión multipartidaria

La iniciativa de Agost Carreño sirvió como punta de lanza para que otros bloques presentaran sus propios proyectos. Uno fue impulsado por Marcela Pagano, quien desde que abandonó el bloque de La Libertad Avanza, hace un mes, se sube a cuanta movida opositora aparezca en el camino (esta semana, por ejemplo, firmó con el kirchnerismo el dictamen para interpelar a Karina Milei por el supuesto cobro de coimas).

El sello distintivo del proyecto de Pagano es que no solo apunta contra Francos por desconocer la ley de emergencia en discapacidad, sino también por “falsas acusaciones públicas” contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que revelaron el entramado de sobornos.

“Estas acusaciones constituyen un abuso de su investidura y un intento de amedrentamiento a la prensa y a los representantes del pueblo”, advirtió la experiodista en su proyecto, que fue acompañado por los tres exlibertarios con los que formó el bloque Coherencia (Lourdes Arrieta, Carlos D’Alessandro y Gerardo González).

El tercer pedido de moción de censura fue presentado al día siguiente por el bloque de Unión por la Patria, bajo el liderazgo de Germán Martínez y con apoyo de diputados como la cordobesa Gabriela Estévez y otros que tuvieron un rol relevante en el debate sobre discapacidad, como Daniel Arroyo, Victoria Tolosa Paz y Pablo Yedlin. En el Senado, el kirchnerismo presentó un proyecto en espejo, encabezado por José Mayans.

Debate en la oposición

La moción de censura podría formar parte del temario que la oposición traza para la sesión del próximo miércoles. Sobre la mesa hay más temas incómodos para el Gobierno: la reforma de la Ley de DNU (tendrá dictamen el martes), las interpelaciones a Karina y el ministro de Salud, Mario Lugones, por las presuntas coimas (listas para ser aprobadas) y el veto al reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ya rechazado en el Senado), entre muchos otros.

En el caso de los proyectos contra Francos, el camino recién comienza: al tener giro a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento (presididas por La Libertad Avanza y el PRO), la oposición debe primero aprobar un emplazamiento para que se abra el debate y haya dictamen, y recién luego llevarlo al recinto. Por eso, la votación llevará tiempo.

Aunque el mecanismo de la moción de censura no está regulado, el plan basado en la Constitución Nacional es que Francos se someta primero a una interpelación y, si los diputados no quedan satisfechos con las respuestas, voten la destitución, que necesita mayoría absoluta (129 votos). De aprobarse, pasaría al Senado, donde se requiere igual mayoría (37).

El número en Diputados no es una moción imposible, aunque hay dos bloques que hasta el momento evitaron sentar una posición: Democracia para Siempre, liderado por el radical crítico Pablo Juliano, y la Coalición Cívica, al mando de Juan Manuel López. Esas bancadas, que forman parte del “equipo” opositor, no presentaron proyectos propios ni adhirieron a ninguno de los que están en danza.

En el radicalismo disidente hubo una intensa discusión interna sobre el tema, que arroja dudas. Si bien están dispuestos a apoyar la interpelación en el recinto, temen que la moción de censura sea interpretada como un intento destituyente en plena campaña electoral. Comparten la idea de que Francos debe dar explicaciones, pero no están seguros de removerlo inmediatamente después.