La elegante batalla de Juntos Somos Río Negro

El oficialismo entró a la etapa formal de la campaña al ritmo de las nuevas diferencias entre Carreras y Weretilneck. Segundas líneas del gobierno reciben las esquirlas.

El oficialismo rionegrino entró a la etapa formal de campaña electoral bajo un inquietante clima de desconfianza interna.

Hay sobreactuación en los gestos de convivencia ordenada. Las sonrisas y abrazos públicos se matizan cada vez más seguido con críticas públicas a la gestión provincial. Y sobre el final de esta semana se desbloqueó otro nivel: segundas y terceras líneas del gobierno empezaron a sentir una inestabilidad inédita, donde las chances de continuidad empezaron a medirse en términos de pertenencia sectorial.

El subsecretario de Deportes, Nahuel Astutti y el titular de Personas Jurídicas, Félix San Martín, fueron los primeros alcanzados por las esquirlas de una explosión con epicentro bastante más arriba que sus oficinas.

El que tomó nota por los pedidos de renuncia a esos funcionarios fue el presidente del bloque legislativo, Facundo López, mano derecha del senador y candidato a gobernador, Alberto Weretilneck.

El exmandatario cuestionó severamente el jueves la política de seguridad del gobierno, un tema que es central en su proyecto y sobre el cual encuentra fallas desde hace tiempo, salvo que no exponía su pensamiento en público. Ahora cambió el perfil y sumó sus reproches a la lista que inauguró con el rechazo público al pase a planta permanente de 3.100 estatales.

Mientras Weretilneck dejaba de ocultar desde Bariloche su lejanía con las decisiones de la ministra Betiana Minor, el legislador López convertía en un mero trámite administrativo el cambio de la Ley de Ministerios, evitando cualquier respaldo político y limitando la reforma a una decisión de la gobernadora.

Ese doble desdén tuvo devolución de gentilezas el viernes, con los pedidos de salida a Astutti y San Martín, que luego incluyeron a Juan Durán -dirigente del MPP con un puesto en Seguridad- pero también con los gestos y el mensaje de Carreras en Casa de Gobierno, durante la asunción de los nuevos ministros.

Hay sobreactuación. La gobernadora pasó del malestar a la contención con el ministro Banacloy por la derrota en Roca. El enojo del senador será de efecto prolongado.

La mandataria, que el domingo se molestó por el mensaje de Carlos Banacloy tras la derrota electoral en Roca, porque entendió que estaba cargando la responsabilidad principal en el gobierno provincial, fue notoriamente condescendiente con el titular de Producción. Y usó el acto público para agradecer “el esfuerzo realizado por Juntos Somos Río Negro” ante “el difícil desafío” en la ciudad del Alto Valle.

¿Qué cambió entre esa gobernadora enojada del fin de semana y la que llamó el viernes a los fotógrafos para que la retraten junto a su “amigo” Banacloy?

Tal vez haber sabido sobre el nivel de enojo de Weretilneck con la dirigencia roquense de su partido, que no se agotó en los duros mensajes de domingo y lunes. La libertad con la que se movieron algunos dirigentes en campañas anteriores ya no se dará este mes, porque Weretilneck concentró la responsabilidad de la etapa proselitista en el exministro Fabian Zgaib.

Carreras ya había exhibido su intención de controlar la transición con el cambio de dependencias jurisdiccionales. La Agencia Río Negro Innova, Altec y otras áreas relacionadas con la modernización del Estado dejaron la órbita de Gobierno y pasaron a Economía, que tiene al frente a Luis Vaisberg, otro ministro de su confianza.

Pero no había dado muestras -hasta el mensaje de contención a la militancia y dirigencia roquense- sobre la búsqueda de una mayor influencia partidaria.

Lo paradójico de la escena es que Weretilneck y Carreras compartieron el jueves por la noche un acto partidario en Bariloche. Hubo allí más sonrisas y abrazos.

La gobernadora todavía cree que su candidatura a intendenta no está amenazada por las desavenencias actuales. Confía en que la falta de respaldo público a esa proyección tiene que ver con una cuestión de tiempos y no con la posibilidad de que -fortalecido aun más tras los comicios de abril- el senador habilite una competencia libre en la ciudad y ella deba someterse a una interna. Eso sí que cambiaría el tablero, con efectos riesgosos ya no sólo para un partido político, sino para todos los rionegrinos.