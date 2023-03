Weretilneck largó la campaña en Bariloche con el foco en la seguridad y los empleados públicos

El candidato a gobernador por Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, comenzó oficialmente su campaña de cara al 16 de abril en Bariloche, donde dejó definiciones respecto de los temas que le preocupan, como la seguridad y el avance del narcotráfico, y la situación de los empleados públicos y su objeción al pase a planta permanente.

Weretilneck tiene una agenda en Bariloche dividida entre llevar su mensaje a través de contactos de prensa, reuniones sectoriales y encuentros más amplios con la dirigencia de JSRN (esta noche) y la UCR (mañana).

En diálogo con RÍO NEGRO, el senador aseguró que considera que el 10 de diciembre, en caso de asumir nuevamente la gobernación, tendrá una provincia sin problemas en materia financiera y económica, pero afirmó que “sí veo con preocupación el tema de la seguridad, que es un tema que hoy está atravesando todas las ciudades en forma lineal”.

Weretilneck consideró que no se debe esperar al cambio de gobierno sino que “de acá hasta diciembre hay que tratar de mejorar mucho en el tema de seguridad porque es un tema preocupante”.

En sus definiciones planteó que a futuro se debe volver a establecer un “acuerdo contra el narcotráfico” por el avance que se evidencia en Rosario y toda América Latina, pero también por una “señal de alerta” que evidencia en la ciudad de General Roca donde en el último tiempo se suscitaron hechos de violencia vinculado al narcotráfico.

“Lo que pasa en Roca son alertas, si bien ahí no tiene la dimensión de una pérdida de manejo del Estado del territorio, sí ha estado muy cerca de esto, entonces creo que son alertas”, opinó Weretilneck quien también deslizó sus críticas a las discusiones de competencias en este tema y la falta de recursos de la Justicia Federal.

Enumeró, por caso, que en la Justicia Federal de Río Negro hay vacantes en los juzgados de Bariloche, Viedma y el tribunal de Roca, a lo que se suma que “no hay una línea clara, contundente dentro de la Justicia Federal, más allá de lo que pasó en Rosario ahora, de que el objetivo central sea el narcotráfico, esto es lo que hay que discutir y presionar para que todos formen parte de esta nueva necesidad que tenemos todos”, señaló.

Junto a la seguridad, el candidato dijo que en el futuro de Río Negro se deben además replantear dos cuestiones centrales, como el sistema educativo y la salud. “¿La educación pública rionegrina es la que realmente necesitamos en este mundo que vivimos hoy?. Creo que todos debemos discutirlo. Gastamos miles de millones de pesos en salud y sin embargo vemos insatisfacción de los usuarios o beneficiarios del sistema de salud, tenemos que discutir nuestro sistema de salud”, enumeró.

¿Un freno al pase a planta de empleados públicos?

Consultado por el vínculo con los gremios, Weretilneck deslizó su crítica al indicar que que hay “algunas conducciones gremiales que parecería ser que la cuestión del Estado es todo y la sociedad tiene que mirarlo y esto es lo que hay que revertir”, afirmó e insistió que el trabajador público y los gobernantes deben trabajar en pos de lo que demande de la sociedad.

Respecto a su objeción pública por el acuerdo de pase a planta permanente que realizó al gobernadora Arabela Carreras con el gremio ATE, Weretilneck afirmó que no realizó un pedido directo de frenar esa medida, pero dejó en claro que en la Legislatura se podría postergar.

“No quiero violentar el acuerdo de la gobernadora con ATE, me parece que tengo que evitar ponerla a la gobernadora en esa situación de no cumplir su palabra con ATE, sé lo que significa un compromiso político, pero sí creo que la Legislatura es un buen ámbito para debatirlo”, afirmó.

Indicó que su objeción tiene que ver con la estructura del Estado en general y enumeró un nivel de ausentismo del 20 a 25%, “dificultades para garantizar las clases por el ausentismo de los porteros” y problemas en los hospitales para cubrir cargos de especialidades.

Tiempo atrás, cuando hizo público su desacuerdo por Twitter, el senador vinculó también su rechazo al contexto de crisis económica del país.

Ya piensa en un gabinete «federal»

Consultado por el armado del futuro gabinete, en caso de ser electo, Weretilneck reiteró que no quedará ningún ministro del gabinete actual porque quiere “darle oportunidad a nuevas mujeres y hombres que tienen ganas e interés de poner sus ideas y proyectos”.

También indicó que será “austero” con “menos cantidad de funcionarios posibles, que el Estado funcione con más personal de planta permanente y no tanto dirigente político” y ratificó que integrarán su equipo dirigentes de la Ucr y el peronismo aliados.

Además indicó que «por definición Juntos es federal internamente, tratamos que todas las ciudades y regiones tengan representación en la toma de decisiones».