La estafa al Anses: silencio e hipocresía de los políticos

El diputado Luciano Delgado Sempé, que en 2021 era titular de la UDAI ANSES de General Roca cuando se firmó el convenio entre María Fernanda Raverta (titular del Anses), la gobernadora Arabela Carreras y el senador Martín Doñate para convalidar una estafa mensual de 6 mil millones de pesos al sistema nacional de jubilaciones, parece haberse despertado ahora que no tiene la responsabilidad institucional y el deber legal de actuar como el principal funcionario del organismo que debía controlar que las provincias aporten como corresponde al sistema previsional nacional.

Tiene razón en llamar “La gran estafa a la Anses” por parte del gobierno provincial, a través del pago sistemático de sumas no remunerativas durante décadas. Pero lo que no tiene es vergüenza. El problema no es solo lo que dijo ahora.

El problema es todo lo que calló antes, cuando tenía el deber y la posibilidad de frenar esta estafa.

Mediante la Ley Nº 4.640, sancionada en 2011, la provincia estableció que el resto de los empleados públicos del Poder Ejecutivo comenzarían a aportar sobre la totalidad de sus ingresos recién al ingresar en los últimos diez años de su vida laboral activa, que se trata de una ley que es inconstitucional porque ninguna ley provincial puede modificar, sustituir ni contradecir los principios establecidos por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), creado por la Ley Nacional 24.241.

Hoy sale a denunciar cuando el daño ya está hecho. Tarde, liviano y sin autoridad moral. Eso no es ignorancia. Es complicidad. Es cobardía. Es la vieja política, la que tapa, acomoda y que después posa de fiscal cuando le conviene.

Como si todo esto fuera poco, termina su nota intentando hacer cómplice a Javier Milei -el único presidente que planteó cortar con los privilegios y el saqueo de las cajas públicas- si no se actúa ante este delito.

Es el colmo del cinismo: calló bajo el kirchnerismo, justificó como funcionario, y ahora pretende que la culpa sea del gobierno que recién empieza.

Esta es la política que hay que desterrar. La que calla por conveniencia, denuncia cuando le conviene y siempre busca echarle la culpa a otro. Como el Gran Bonete

Como ciudadano y como profesional que viene denunciando este mecanismo perverso desde hace años, manifiesto mi más profunda indignación y repudio ante semejante falta de ética y de moral.

No solo incumplió sus deberes como funcionario público cuando fue jefe de Anses en General Roca, sino que ya como legislador provincial no tuvo el coraje ni la integridad de pedir el juicio político al gobernador de Río Negro, aún sabiendo que el delito seguía cometiéndose.

El silencio y la omisión también son formas de corrupción.

Diputado Delgado Sempé: la sociedad merece respuestas. Usted ocupó cargos clave, tuvo información, tuvo poder de decisión y eligió callar.

Hoy no alcanza con un discurso tardío: hay responsabilidades políticas y éticas que no pueden ser eludidas y usted lo hizo.

* Contador público de General Roca .