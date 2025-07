La gran estafa del Gobierno de Río Negro a la caja previsional de Anses

Jubilaciones y pensiones de Anses.

El gobierno de Río Negro lleva adelante una práctica sistemática y profundamente dañina para el sistema previsional argentino: continúa pagando ítems no remunerativos en los recibos de sueldo de sus trabajadores estatales o lo que es peor bonos por afuera del recibo. Esto, en palabras simples, significa que una parte importante del salario que perciben miles de trabajadores no tributa a la Seguridad Social.

¿Y qué implica esto? Un desfinanciamiento directo a la Anses, mientras el propio Estado —el que debería dar el ejemplo— evade sus responsabilidades patronales disfrazando parte de los sueldos con bonificaciones en negro.

El problema se agrava con el paso del tiempo. A un trabajador del Estado rionegrino, común, le “blanquean” todo el salario recién cuando está a punto de jubilarse, generalmente en los últimos diez años. Pero durante los veinte o veinticinco años anteriores, solo aportó sobre el 50% de su sueldo. Es decir: el Estado se ahorró durante dos décadas pagar aportes sobre el 50% del salario real de esa persona, y después Anses paga una jubilación completa, como si hubiera la provincia aportado toda la vida laboral de ese trabajador.

En el caso de los docentes, aún más grave. Anses toma solo los últimos 12 meses para calcular el haber jubilatorio por su régimen y está muy bien.

Entonces, Río Negro se aprovecha y “blanquea” el salario docente solo durante los ultimos tres años, generando un agujero gigante en la previsión y no es culpa de los docentes sino de quien liquida.

Ahora bien, cuando ese mismo mecanismo de pago no remunerativo empezó a afectar al Ipross —porque al no descontarse sobre el total, la obra social recibía menos aportes—, ¿qué hizo el gobierno de Río Negro? Hizo una ley. En diciembre de 2023 votaron una norma que establece que el descuento para Ipross se realiza sobre el sueldo bruto, incluyendo lo remunerativo y lo no remunerativo. O sea: para cuidar la caja de la obra social, sí descuentan sobre el total; pero para la Anses, no. Hipocresía institucional en su máxima expresión.

No hay sistema previsional en el mundo que resista este tipo de trampas. Por eso el primer actor que debe dar el ejemplo es el Estado. No podemos exigirle al privado que cumpla cuando el propio Estado es el primero en evadir.

Ahora bien, que el Estado provincial estafe al sistema previsional no justifica bajo ningún punto de vista el salvaje ajuste que está haciendo el gobierno de Milei con las jubilaciones y pensiones. Eso no es una consecuencia económica, es una decisión política deliberada de Milei y sus secuaces para ajustar sobre los que menos tienen: nuestros jubilados y pensionados. Mientras benefician a los sectores más ricos, dejan caer a quienes más necesitan protección del Estado.

Si seguimos mirando para otro lado, si seguimos permitiendo que los sueldos estatales se paguen en gran parte en negro, si seguimos aceptando que solo se regularice el salario cuando llega la edad jubilatoria, entonces no nos quejemos cuando el sistema previsional vuelva a estar en déficit o cuando nos impongan reformas que siempre recaen sobre los que menos tienen.

Hay que decirlo con todas las letras: lo que hace el gobierno de Río Negro es una estafa a la Anses, a los jubilados de hoy y a los trabajadores del mañana. Y lo que hace Milei, desde Nación, es una decisión política que demuestra claramente a quién vino a defender y a quién vino a castigar.

* Legislador provincial. Bloque Vamos Con Todos.