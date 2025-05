La libertad, la dolarización y el lavado de dinero

La libertad es el juego de los pocos . El proceso de dolarización de la economía Argentina avanza a toda marcha por encima de la constitución Nacional, el Código Civil y Comercial y diversas normas que regular la circulación de moneda extranjera. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) es un organismo que reúne a la mayoría de los Países y fija estándares para evitar la circulación de dinero ilegal. La Argentina adhirió al organismo y se somete a controles y reportes periódicamente. En el último informe del año 2024, el organismo advirtió que el país necesita realizar mejoras en los controles de circulación financiera y comprender los riesgos del lavado de dinero .

Se viene ahora la posibilidad de blanquear dólares mediante depósito en cuentas bancarias “sin que el Estado agarre con sus garras a los héroes que escapan del impuesto inflacionaria” según las palabras del presidente . Ya en el año 2024 en el foro del Llao LLao había afirmado “el que fuga es un héroe… si compran dólares en negro mejor” .

Hace pocos días en un programa de televisión el presidente dijo “es como si fuera un blanqueo pero sin pagar impuestos y a mí no me importa de dónde sacaron lo dólares, no me importa en lo más mínimo … el narcotráfico usted lo combate con el ministerio de defensa y el ministerio de seguridad, no con economía “. Afirmo además hace pocas horas que el que “era genial si pudo zafar y compra dólares en negro “cuestionando a las personas que “no tuvieron el talento y las agallas para salir del sistema “ .

Veamos ahora cómo funciona la libertad.

Desde 2024, el presidente ha recibido decenas de denuncias penales por apología del delito, discriminación, defraudación, lavado de dinero , incitación a la violencia , etc. no siendo siquiera citado a prestar declaración . Desarmó incluso la comisión gubernamental creada para investigar la estafa global de esta estupidez que circuló por internet y algunos miles creyeron comprar.

La comisión investigadora del Congreso tampoco puede funcionar porque llegan WhatsApp horas antes de la sección a los gobernadores indicándoles sus diputados no den quórum. Circula legalmente hace 20 meses un Decreto del Ejecutivo ( 70/2023 ) de más de 360 artículos que muestra decenas de inconstitucionalidades y múltiples presentaciones ante la Corte Suprema planteando la antijuridicidad del mismo, y nada. Silencio absoluto frente a la ilegalidad, silencio absoluto ante la promoción del delito por parte del presidente de la Nación.

¿Esta es la libertad? ¿Esta libertad es para la absoluta mayoría de los argentinos que cada mañana salen a trabajar y se esfuerzan para que sus hijos crezcan y se eduquen con valores , tengan una realidad mejor a la de sus padres, amen y respeten a quienes serán sus nietos?

Veamos otra perspectiva de la libertad para blanquear dólares y no pagar impuestos, porque la palabra “contribuyente “ es ofensiva para el presidente, como lo afirmó en televisión hace un días.

Se acaba de anunciar que el trámite de tenencia de armas se hará por internet (“Tenencia exprés”). Además se ha debilitado sustancialmente la estructura de control de la exAfip (ARCA) en las áreas de inspección técnica y física a los contribuyentes, a través de retiros voluntarios y baja sustancial de salarios.

El Gobierno, mediante distintas resoluciones administrativas y el Decreto 338/25, otorgó una serie de libertades al sector aéreo tanto para aeronaves , tripulaciones no argentinas, matriculación de aeronaves extranjeras, licencias de vuelo y pilotaje eliminando por decreto artículos del Código Aeronáutico, lo cual es absolutamente inconstitucional .

Y mientras tanto, en las grandes villas y barriadas de la Provincia de Buenos Aires y Santa Fe la droga ha pasado a ser utilizada como moneda. Como hace dos o tres mil años lo era la sal o el trigo, productos que se utilizaban para el intercambio entre las personas con un valor de referencia según las regiones, hoy se paga con droga trabajos de albañilería, o changas de electricidad u otros trabajos. Quien la recibe la consume o la revende y a través de ella se genera un mercado de subsistencia económica o sostén personal por adicción.

Y ahora llega un blanqueo sin pagar impuestos como dice el presidente , que a través de una declaración jurada a cargo del sector privado -se firmará ante el banco- se podrán depositar dólares denunciando que provienen de la actividad lícita del depositante. Y el banco verá si informara o no como sospechosa la operación al organismo de control. ¿Se imaginan a un banco denunciando un depósito de 2 o tres mil dólares ?

Por otro lado tenemos a la DEA (organismo de control de drogas de los EE.UU.) fuertemente instalada en la Argentina, encontrándose profundamente documentado su papel oscuro en Latinoamérica.

Hay una desesperación para captar dólares a cualquier precio que mantengan aceitado el negocio de la bicicleta financiera y el pago de deuda externa infinita.

* Abogado. Docente de la facultad de Economía de la Unco.