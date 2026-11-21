Un momento de sorpresa, incomodidad y tensión se vivió en la pantalla de El Nueve, cuando Flor de la V anunció en vivo el final de Los Profesionales con Flor. La conductora confirmó que el ciclo dejará de emitirse el próximo 31 de enero de 2027, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de sus panelistas, quienes se enteraron de la decisión al mismo tiempo que los televidentes.

Según informó El Día, la noticia fue comunicada durante la emisión del viernes 20 de noviembre, luego de una reunión que la presentadora mantuvo con las autoridades del canal. El anuncio generó desconcierto en el estudio y dejó expuesta una situación inesperada para todo el equipo.

Flor de la V anunció el final de Los Profesionales y sorprendió a sus compañeros

La conductora explicó que había recibido la confirmación del cierre del programa durante una reunión con los directivos de El Nueve. La decisión se conoció mientras el equipo organizaba las vacaciones de fin de año y la continuidad del ciclo durante el verano.

Sin embargo, el momento más incómodo llegó cuando Damián Rojo manifestó que los integrantes del panel no habían sido informados previamente.

Ante la reacción de sus compañeros, Flor de la V se mostró sorprendida y pidió disculpas. La presentadora explicó que había supuesto que la producción ya les había comunicado la decisión.

La secuencia rápidamente generó repercusiones por la manera en que los trabajadores del programa conocieron la noticia de que el ciclo tenía fecha de finalización.

Por qué termina Los Profesionales con Flor en El Nueve

De acuerdo con lo explicado por la conductora, el levantamiento del programa está relacionado con los cambios que atraviesa El Nueve, en el marco de la incorporación de nuevos proyectos y contenidos impulsados por Mandarina.

La reestructuración de la programación implicará modificaciones en la grilla a partir de febrero de 2027, aunque todavía no se confirmó qué propuesta ocupará el horario de Los Profesionales.

El ciclo había debutado en marzo de 2025 y, desde entonces, atravesó diferentes modificaciones en su horario y duración.

Qué pasará con Flor de la V después del final del programa

A pesar de la decisión de levantar el ciclo, Flor de la V aclaró que mantiene contrato con El Nueve hasta el 31 de diciembre de 2027.

Por ese motivo, su futuro dentro de la emisora todavía deberá definirse. La conductora explicó que tendrá que conversar nuevamente con las autoridades para conocer qué lugar ocupará en la programación.

Mientras tanto, aseguró que continuará al frente de Los Profesionales hasta su última emisión, prevista para el 31 de enero.

La presentadora también agradeció al público por el acompañamiento recibido desde su regreso a la pantalla del canal.

Así, el final de Los Profesionales abre un nuevo interrogante sobre el futuro televisivo de Flor de la V, mientras que la inesperada reacción de sus panelistas se convirtió en uno de los momentos más comentados de la televisión argentina.