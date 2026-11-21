El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo, esta vez con declaraciones inesperadas desde el entorno familiar del futbolista. Guido Icardi, hermano menor del delantero, rompió el silencio y lanzó fuertes críticas sobre su presente personal y profesional, además de expresar su preocupación por el distanciamiento que mantienen desde hace tiempo.

Durante una entrevista en Radio Tu, el programa de Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, Guido habló sobre la relación con su hermano, recordó el papel que tuvo la empresaria durante los años de matrimonio y cuestionó las decisiones que tomó Mauro en el último tiempo.

Según publicó TN, el joven tatuador sorprendió con sus declaraciones y dejó en evidencia que el vínculo familiar atraviesa un momento complicado. Incluso, reconoció que durante años intentó acercarse a Mauro, pero que sus esfuerzos no fueron correspondidos.

Guido Icardi apuntó contra Mauro y defendió a Wanda Nara

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando Guido fue consultado sobre el presente sentimental de su hermano, quien actualmente mantiene una relación con Eugenia «la China» Suárez.

Lejos de mostrarse cercano al futbolista, el joven aseguró que lo ve muy cambiado y lanzó una frase contundente: «Mi hermano está enamorado de sí mismo».

Además, destacó el papel que Wanda Nara tuvo durante la relación y consideró que la empresaria fue importante para el crecimiento profesional y económico del delantero.

«Ahora que conozco a Wanda, ella era una persona que lo podía domar y tenerle las riendas», expresó Guido, al recordar cómo era la dinámica de la expareja.

También señaló que Mauro consiguió importantes contratos durante aquellos años y que, desde su punto de vista, actualmente atraviesa una situación diferente.

La fuerte preocupación de Guido Icardi por el presente de su hermano

Durante la conversación, Guido no ocultó su preocupación por las decisiones que tomó el futbolista y por la distancia que mantiene con su familia.

«Mi hermano es una persona complicada», afirmó, antes de señalar que lo percibe diferente de cómo era años atrás.

Luego, lanzó una de las frases que más repercusión generó: «Este chico está perdido psicológicamente, no sé lo que está haciendo con su vida».

Sus palabras reflejaron su percepción personal sobre el presente de Mauro, aunque no constituyen una evaluación profesional de su salud mental.

Guido también lamentó la situación deportiva de su hermano y recordó los esfuerzos familiares que acompañaron su carrera desde la infancia.

Qué dijo Guido Icardi sobre la China Suárez y su relación con Mauro

La actual pareja del futbolista también quedó en el centro de la conversación.

Nora Colosimo expresó su preocupación por el entorno de Mauro y cuestionó el acompañamiento que, según su mirada, recibe de la China Suárez.

La madre de Wanda consideró que el delantero necesita recuperar el contacto con sus familiares y manifestó que no lo ve bien acompañado.

Guido coincidió con parte de esa mirada y volvió a destacar la importancia que, a su entender, tuvo Wanda durante la carrera de Mauro.

De esta manera, sus declaraciones sumaron tensión a una disputa mediática que continúa generando repercusiones.

El distanciamiento familiar entre Mauro y Guido Icardi

Otro de los aspectos que abordó Guido fue la falta de comunicación con su hermano.

El joven reconoció que durante mucho tiempo idealizó la figura de Mauro y que intentó construir una relación más cercana. Sin embargo, aseguró que ese acercamiento no tuvo la respuesta que esperaba.

También reveló que el futbolista lleva aproximadamente dos años sin mantener contacto con su padre, una situación que, según explicó, genera dolor dentro de la familia.

A pesar de las diferencias, Guido dejó abierta la posibilidad de una reconciliación y expresó su deseo de que Mauro pueda recuperar los vínculos familiares.

Las declaraciones del hermano del delantero volvieron a poner el foco en la interna de los Icardi, en medio de las repercusiones por la separación de Wanda Nara y la relación del futbolista con la China Suárez.