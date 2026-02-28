Javier Milei cenará con diputados y senadores tras la apertura de sesiones ordinarias: los detalles del encuentro con aliados

Las sesiones extraordinarias terminaron. El oficialismo pudo aprovechar todas las instancias y cerró el periodo con grandes victorias a favor: no sólo aprobó proyectos clave como la reforma laboral y el régimen penal juvenil, sino que también obtuvo la media sanción de la ley de glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur-UE.

Con la confianza que le otorgó todos estos triunfos, el presidente Javier Milei encabezará el próximo domingo el acto de apertura oficial a las sesiones ordinarias 2026 y brindará un discurso que, seguramente, llegará cargado de palabras dirigidas a los legisladores que apoyaron sus iniciativas. De igual manera no sólo les agradecerá en el recinto, sino que también les ofrecerá una cena en la Quinta de Olivos.

Los detalles de la cena de Javier Milei con senadores y diputados aliados

El presidente decidió en las últimas horas extender la invitación a la cena que encabezará el domingo por la noche, luego de la apertura de las sesiones ordinarias, a los bloques aliados que acompañaron al oficialismo durante las votaciones en el Congreso.

El encuentro fue planeado al principio solo para «los puros», pero con el correr de las horas cambiaron de opinión y se sumó a los integrantes de los espacios cercanos a la Casa Rosada, como el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De igual manera se adelantó que no habrá asistencia perfecta.

No es la primera cena que Javier Milei realiza con senadores y diputados, por lo que al igual que las anteriores, la reunión próxima será con el objetivo de fortalecer el vínculo con los legisladores propios y también con terceros.

De acuerdo a la información que reveló Infobae, el líder de los diputados del PRO, Cristian Ritondo, ya confirmó su asistencia e iría junto con otros seis compañeros de banca. Por su parte, Oscar Zago y Eduardo Falcone ya avisaron que el MID no va a participar de la comida.

En tanto Pamela Verasay y todos sus compañeros de banca de la UCR confirmaron su presencia, por lo que podría ser el único espacio con asistencia perfecta al encuentro en la Quinta de Olivos. No obstante, algunos de los diputados de esta fuerza aclararon que podrían faltar por complicaciones para conseguir vuelos desde sus provincias.

Por otra parte fuentes cercanas al mandatario aclararon que el menú todavía no está definido y que en lugar de asado podría haber empanadas.

Con información de Infobae