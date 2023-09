La transición y la urgencia provincial

Bariloche no escapó al desborde de electores críticos y aventurados.

Ganó el dirigente Walter Cortes, con menos del 20% de los votantes o un 12% de los habilitados. Pronostico de administración fatigosa, asignada a un gremialista que arrastra un historial embarazoso.

Pero el veredicto andino arrojó -esencialmente- la derrota de la gobernadora Carreras, que la eligió un 15% de los asistentes o menos del 10% de los convocados. Tan exiguo caudal debilitan sus quejas por los apartamientos de sectores de JSRN. Un innegable escollo si estuvo en la gestión de Gustavo Gennuso.

El resultado mella a JSRN y al gobernador electo Weretilneck. El partido ya puso en juego a 16 de sus 18 gobiernos locales. Perdió a cuatro (Catriel, Allen, Dina Huapi y Bariloche) y arriesga seriamente dos más el domingo: Río Colorado y Maquinchao.

Weretilneck nunca avaló esa postulación, no la quería como intendenta. La candidatura a la Cámara Baja no fue suficiente para Carreras -en eso acertó frente a lo que hoy se advierte- y forzó su propósito por Bariloche. Su empeño determinó este destino políticamente desdichado.

Ella admitió el riesgo de la jugada. “Voy a ser candidata. A mi casa no me voy, salvo que me ganen”, declaró a Río Negro en mayo cuando cerraba el proceso interno, se negaba ir a internas y amagaba participar por fuera. Su mención al retiro familiar aludía a un relato atribuido al senador.

Al otro día de la debacle, Carreras hizo llegar a Weretilneck que quería enseguida un proceso de traspaso de información y decisiones. Intentaba un enlace para reparar su autoridad dañada. El exgobernador ratificó su postura, siempre con intermediarios. “Vamos a empezar con los equipos en octubre”, transmitió con Facundo López. “La idea es no cogobernar”, repitió el senador públicamente el viernes en Huergo.

Existieron recorridas de López y, como resultado, aparecieron órdenes de sujeción de las erogaciones, empezando por suspensión de los aportes y las obras delegadas.

La dinámica provincial requiere de decisiones. Sin intervenir, Weretilneck otea la negociación salarial, con la conclusión preexistente de que el gobierno concede la iniciativa a los gremios, que impulsa ATE.

De las provincias, menos de la mitad adhirió al bono de 60.000 pesos lanzado por Nación y Río Negro lo hizo, con una apertura mayor y terminará -seguramente- con la eliminación del tope de los 400 mil pesos, abonándose a los que superan esa cifra y quienes cobran mucho más. Falta la segunda parte de la paritaria, será el jueves y se completará con el porcentual de septiembre.

Carreras ya no pretende mucho: no quiere sofocones en lo que le queda de su administración. Eso no está garantizado. ATE Bariloche -que conduce la oposición gremial- convocó a paros para este martes y miércoles, que impactará en las clases. Esa acción empuja al mando provincial que convoca a protestas en los hospitales. La renovada actividad callejera de ATE expresa un mensaje para quienes vienen.

Weretilneck presagia dificultades y anuncia cambios, aún vagos. Empieza con un trazado de la estructura, previendo reducirla de doce áreas ministeriales a la mitad. Será un primer dato central para que Economía inicie la demorada confección del presupuesto del 2024.

En la ambigüedad, emerge otro trámite que urge para asegurar salarios y el funcionamiento estatal. Para esta época, el Ejecutivo propone y logra el aval legislativo de los instrumentos para conseguir fondos en el mercado financiero (vía deudas) para el año próximo. Semejante anticipación se explica en dos sentidos: las necesarias autorizaciones nacionales y la urgencia de los recursos en el inicio del año.

Falta, también allí, determinación y, tal vez, acuerdos básicos cuando se vaticinan escenarios contraindicados. Ocurre que podría llegar el momento que los despachos nacionales y los mercados pasen de la inquietud al espasmo.