Esto es en off: la política regional y nacional en los pasillos

La llave de la ciudad de Neuquén tiene el motivo de un pehuén

Viedma - 25/09/2025 Conferencia de prensa del PRO con la presencia de maria eugenia vidal, juan martin y martina lacour candidatos en rio negro Foto: Marcelo Ochoa

La candidata a senadora de La Libertad Avanza indignada por carteles muy prolijos que le pusieron para difamarla

Neuquén

Guerra de carteles con calidad

Seguidores de la candidata a senadora por La Libertad Avanza, Nadia Márquez, se dedicaron a sacar carteles difamatorios que aparecieron en lugares públicos. Estaban bien confeccionados y dicen que no son baratos, se preguntaron de dónde salieron los recursos. La comparaban con Karina .

Silvia derribó mitos en Buenos Aires

La candidata a senadora nacional de Fuerza Patria, Silvia Sapag, es una star en los medios de la Ciudad de Buenos Aires.

En Futurock fue contundente dijo que Vaca Muerta “es un relato” porque “sus beneficios no se ven en Neuquén” porque se llevan todo y hay pueblos, dijo, que no tienen gas como Rincón y Añelo.

El candidato sacó la cuenta

El candidato a diputado nacional por Unidad Popular, Claudio Vasquez, sacó la cuenta de cuánto se destina en el presupuesto nacional 2026 a cada hectárea de bosque, dentro de la ley de protección, y dijo que eran 170 pesos. Dijo que eso no alcanza y le tiró las orejas a sus colegas de LLA que buscan acciones de prevención y no cuidado.

Cómo es la llave de Neuquén

El concejal Santiago Galindez mostró una foto de la llave de la ciudad de Neuquén hecha de metal y con muchos símbolos neuquinos como el pehuen pese a que no es la capital un sitio donde abunde este árbol. El simbólico elemento fue entregado a Horacio Marín, de YPF. “ Esta llave no abre puertas… abre oportunidades para Neuquén”, dijo Galindez

Un desafío para las ciudades de la provincia

Para Carlos Cides, candidato a Desarrollo Ciudadano, Plottier es “tierra santa” porque ahí vive su compañera de fórmula Gloria Ruiz. La exvicegobernadora no se achica y lanzó un desafío encubierto. Dijo que la plaza San Martín de Plottier “es la mejor de la provincia” ¿será?

Gloria Ruiz y Carlos Cides hacen campaña en la plaza de Plottier

Rolo le hace al asado con hueso

El gobernador se tomó un respiro en su actividad pública y se relajó asando un buen trozo de carne vacuna con hueso. Estilo casual y de entrecasa.

Rolando Figueroa fue enfático cuando describió que el precio de la carne, con y sin hueso, en la provincia no depende de los productores ganaderos sino de los intermediarios. Su postura fue a colación de que cuando se levantó la restricción al asado pampeano con hueso las carnicerías integradas bajaron el precio a la mitad de lo que se vendía en otras bocas de venta.

Recordó que siempre se vendió carne de La Pampa sin hueso y que, sin embargo, igual era más cara que en la provincia de origen. La barrera sanitaria sigue despertando defensores y detractores. Rolo, en tanto, asa.

Río Negro

Otra corrección en la ATUR y van…

La Agencia de Turismo de Río Negro tiene un demorado arranque al 100% de sus tareas, mientras tanto el Gobierno continúa realizando correcciones por decreto.

El sitio de Río Negro en la Feria Internacional de Turismo en Buenos Aires

El último fue para garantizar que la presidencia del directorio quede para el ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo.

Un buen desempeño de la intendenta

Séptimo lugar obtuvo la intendenta de Valcheta, Yamile Direne en la carrera de Viedma, organizada por FADA. Lo hizo en la categoría de 35/39 años, en la distancia de 14 kilómetros, con un tiempo de 1.32.01. Agotada, pero satisfecha concluyó la jefa comunal en esa incursión en representación de Valcheta Running.

La intendenta de Valcheta Yamile Direne hizo una buena marca en la maraton.

Operativo seducción en la interna del PJ

El enojo de Silvina García Larraburu con la dirigencia del PJ rionegrino no es novedad, especialmente luego de la definición de las candidaturas. Ahora asoman gestos para acercarla. Así, la bancada de Vamos con Todos impulsó una comunicación en respaldo al proyecto de la senadora para prohibir la privatización de NASA y del sistema nuclear nacional.

Martín y el cuadro guardado de Bullrich

María Eugenia Vidal llegó a Viedma en apoyo de Juan Martín, candidato al Senado por el PRO. Al ingresar al despacho del legislador, la exgobernadora se sorprendió con un cuadro de la hoy ministra mileista Patricia Bullrich y el anfitrión.

La visitante exhibió su desagrado y Martín, práctico, enseguida lo solucionó: bajó el retrato y lo guardó en un cajón.

“Nueva estatalidad” y la política, según Aguiar y Massa

Massa recibió a Aguiar en sus oficinas de Capital Federal.

El titular de ATE, Rodolfo Aguiar organiza un encuentro en Burzaco para debatir la “nueva estatalidad” y se reunió con el exministro y excandidato presidencial Sergio Massa para asegurar su asistencia. La política fue tema obligado y ambos coincidieron que el 26 hay otra “oportunidad para encauzar el creciente descontento hacia Milei”.

Un requerimiento de Acevedo en Labor y las reacciones

La reunión de Labor Parlamentaria se inició con un planteo del presidente de la bancada del ARI, Javier Acevedo para regularizar el ingreso de asistentes a las Comisiones, a partir de su fuerte cruce con el dirigente judicial Pablo Barreno en el último Plenario por la eliminación del aporte a Sitrajur.

Acevedo abrió la reunión de Labor con un planteo.



El vice Pedro Pesatti admitió de las dificultades para cualquir limitación pero ofreció una resolución conjunta si existía consenso. El peronista José Luis Berros no estuvo de acuerdo y consideró que esas fricciones debían tolerarse como parte de la política. Reprochó a Acevedo que sus palabras de que se le “terminaba el kiosco” originó la escalada del altercado.

