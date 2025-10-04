En medio del escándalo con Espert, Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para continuar con la campaña electoral

En medio del escándalo con el candidato a diputado, José Luis Espert, el presidente Javier Milei retomó su agenda para continuar con la campaña electoral de sus candidatos por La Libertad Avanza. El libertario sigue firme con la estrategia de protagonizar todos los actos provinciales y este sábado arribará a Entre Ríos y Santa Fe.

El mandatario viaja este sábado para apoyar las listas de La Libertad Avanza que competirán en los comicios del 26 de octubre. Fuentes oficiales informaron que Javier Milei llegará primero a Paraná donde tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera.

Luego de las actividades del mediodía, el presidente partirá hacia Santa Fe. Está previsto que una vez que concluyan sus recorridas en ese distrito, regrese a Paraná donde se realizará una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera.

El panorama del oficialismo en Entre Ríos y Santa Fe

En Entre Ríos los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos que apuntan al Senado, que serán para Joaquín Benegas Lynch y la empresaria Romina Almeida.

En cambio en Santa Fe el panorama es distinto. No se concretó un acuerdo electoral entre LLA y el gobernador Maximiliano Pullaro, por lo tanto el partido libertario irá con candidatos propios. El primer candidato libertario será Agustín Pellegrini.

Javier Milei y una reunión de emergencia con Espert

El presidente Javier Milei se reunió este viernes con el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, José Luis Espert, en la Quinta de Olivos.

Si bien trascendió que le pedirían la renuncia a la lista, una publicación del legislador hace suponer que resistirá a la presión: «No me bajo nada».

La cumbre se produjo tras la intensa presión ejercida por una facción del Gobierno y por aliados del PRO para que el legislador decline su postulación en el distrito bonaerense. Las versiones más fuertes que circulan en el oficialismo indican que, de concretarse el desplazamiento, la lista quedaría liderada por Karen Reichardt.

«Todo conduce a la renuncia de José Luis Espert», publicó en X el periodista Eduardo Feinmann. La respuesta de Espert no tardó en llegar. A las 22:15 contestó al tuit y quedó claro que no dejará su candidatura sin antes pelear: «Hola Edu! No me bajo nada. Te veo el lunes en tu programa de A24. Salute!».