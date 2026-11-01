Milei salvó a Lula, no a Bolsonaro

Al contrario de su propósito Javier Milei probablemente haya ayudado al presidente Lula Da Silva más que a su adversario. Cuando creía que salvaba a Flavio Bolsonaro en una salida cinematográfica que podría no tener consecuencias legales, contribuyó a debilitar a la oposición de Brasil, que ya busca un nuevo líder en reemplazo del clan que lideraba desde la cárcel el expresidente Jair Bolsonaro y que su hijo pretende manejar desde Estados Unidos.

Sin declamar fraude Milei fue el único presidente de la región que dio la espalda a Lula mientras que Donald Trump abrió las puertas de su país sin romper su vínculo con el gigante latinoamericano. El PL ya expresó su incomodidad con el escape y la orfandad de sus 60 millones de votantes. La participación de agentes estadounidenses, funcionarios del Ente Binacional Yacyretá, varias aeronaves privadas y el liderazgo en la operación de Santiago Caputo, pusieron bajo la lupa al mileismo y, como ocurre en cada crisis, Patricia Bullrich aprovechó a tomar distancia coincidiendo con Mauricio Macri. Sin dudas el agradecimiento de Lula hacia Macri tuvo como blanco al argentino: “Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y solucionaban de manera civilizada y republicana” expresó el brasileño mientras Sergio Massa y Axel Kicillof competían por ver quién recibía la primera retribución.

Los matices que expresa Macri siguen teniendo como motor la falta de consideración hacia su fuerza política, sostén inquebrantable del plan del Gobierno en el Congreso de la Nación. En un cocktail de la fundación Hacemos de María Eugenia Vidal se quejó por la falta de avance en las negociaciones entre La Libertad Avanza y el PRO. Los integrantes de la mesa de ambas fuerzas admiten que el Gobierno prioriza la eliminación de las PASO antes de definir una sociedad conyugal para el próximo año.

Macri nunca se alinea a pleno con Milei y ya es recurrente que tampoco lo haga Patricia Bullrich. Algunos interpretan que es una manera de contener a los desencantados o de mostrarse como una opción para el caso de que esté en riesgo la reelección. Desde el Círculo Rojo la alientan a dar el salto.

En el campamento libertario dejaron de tomarse a la ligera el sentido de la oportunidad de la jefa del bloque de senadores. Por iniciativa propia o a pedido de Karina Milei fue Martín Menem el encargado de frenarle el avance al asegurar que en LLA nadie cuestiona la reelección del actual presidente. “No hay dos candidatos” puso un cepo al Plan B el titular de la Cámara de Diputados.

Milei compartió en sus redes sociales ese fragmento de Menem y está bien que lo haya hecho: quien conduce no puede habilitar el doble comando. La venganza podría concretarse próximamente cuando se renueven autoridades parlamentarias. Suena como fuerte versión el desplazamiento de Bullrich por una incondicional a los Milei: la neuquina Nadia Márquez.

En ese contexto, y tal como lo anticipó diario Río Negro, Karina Milei alimenta su perfil político y consolida una agenda por las provincias. Diego Santilli, que sí se juega un pleno para ser el candidato a gobernador bonaerense la bautizó “madrina de la minería” en un megaevento en Santa Fe adonde los acompañaron una docena de gobernadores entre los que estuvieron Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

Antes los hermanos volaron juntos a Catamarca y compartieron con el peronista aliado Raúl Jalil. Incluso pasaron allí la noche previa. Toda una novedad para un Presidente que ya viajó al exterior en 47 ocasiones, pero que tiene pendiente aún un tercio de las provincias .

La apuesta ahora es la visita del papa León XIV a quien Milei recibirá en Aeroparque, participará de todos los eventos y habilitará transmisiones por cadena nacional.

Nadie quiere perderse tamaña vidriera razón por la que reina la paz en reuniones compartidas entre Casa Rosada, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba e incluso la gestión de Kicillof.