Buen día doctor médico auditor de OSPIA, Christian Pesce: ya que no contesta mi reclamo ni mis washapp, mi pregunta es ¿qué espera?, ¿que desista?, ¿o que me quede ciega y ya no halla solución? Le cuento que no falta mucho; mi visión es poca. Diagnóstico: cataratas en ambos ojos 2020, denuncia y sentencia a favor 2021, no tengo el dinero ni los medios para afrontar dicha situación, y es mi derecho a la salud que mi obra social cubra los gastos. Espero pronta respuesta y solución. Gracias.

Stella Maris Antilef

DNI 22.652.552

San Antonio Oeste