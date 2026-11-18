El tiempo anunciado por BYD para recuperar del 10% al 70% de la batería mediante FLASH Charging es de solo 5 minutos.

La expansión de los vehículos eléctricos está modificando la industria automotriz, pero todavía enfrenta un desafío fundamental: conseguir que recargar una batería resulte tan sencillo y rápido como abastecer de combustible a un automóvil convencional. En ese camino, la automotriz china BYD presentó una solución que integra energía solar, almacenamiento, carga ultrarrápida y automatización en una misma instalación.

El desarrollo fue presentado en el desierto de Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, donde la compañía puso en funcionamiento una estación experimental destinada a demostrar cómo podrían operar los centros de recarga del futuro.

La propuesta busca resolver simultáneamente varios obstáculos de la electromovilidad. No solamente apunta a disminuir los tiempos de espera, sino también a generar electricidad mediante fuentes renovables, almacenarla y utilizarla cuando los vehículos necesitan recuperar autonomía.

Uno de sus principales avances es el sistema FLASH Charging, una tecnología que, según los datos proporcionados por BYD, permite recuperar del 10% al 70% de la batería en apenas cinco minutos. Para alcanzar el 97%, el tiempo estimado es de aproximadamente nueve minutos.

Estas cifras representan una mejora significativa frente a los tiempos habituales de recarga y buscan acercar la experiencia de utilización de un eléctrico a la de un vehículo con motor de combustión. Sin embargo, el rendimiento anunciado depende de la compatibilidad del automóvil, las características de su batería y las condiciones de funcionamiento de la infraestructura.

La iniciativa también representa un cambio de enfoque para la compañía asiática, que pretende ampliar su participación en el negocio energético y desarrollar soluciones que acompañen la expansión internacional de sus vehículos.

Energía limpia y carga rápida

La estación utiliza una arquitectura denominada SSC (Solar, Storage and Charging), que reúne tres componentes fundamentales: generación fotovoltaica, almacenamiento mediante baterías y suministro de electricidad a los automóviles.

Los paneles solares capturan energía durante las horas de mayor radiación, mientras que las baterías permiten conservarla hasta que resulte necesaria para una operación de carga. De esta manera, el sistema puede reducir su dependencia de la red eléctrica convencional e incluso funcionar de forma independiente en determinadas condiciones.

Esta característica resulta especialmente interesante para regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde instalar cargadores de alta potencia suele requerir inversiones importantes en infraestructura energética.

Stella Li, vicepresidenta ejecutiva de BYD, destacó que se trata de la primera presentación mundial de una solución que combina generación solar, almacenamiento y tecnología FLASH Charging. La directiva explicó que el objetivo consiste en integrar distintas herramientas para ofrecer una experiencia de recarga más sencilla, eficiente e inteligente.

La elección de Abu Dabi responde también a razones técnicas. Las altas temperaturas, la intensa radiación solar y las condiciones propias del desierto permiten evaluar el comportamiento de los componentes en un ambiente exigente. La generación fotovoltaica está respaldada por BYD Solar, una división que acumula más de 16 años de actividad y tiene presencia en más de 100 países y regiones.

Según la compañía, esta unidad dispone de un equipo de investigación integrado por más de 300 especialistas y cuenta con más de 200 patentes tecnológicas vinculadas con sus desarrollos. El proyecto recupera además una estrategia que comenzó a tomar forma en 2006, cuando Wang Chuanfu, presidente de BYD, presentó su visión de los denominados Tres Sueños Verdes.

BYD Solar, la división de generación fotovoltaica de la compañía, tiene actividad en más de 100 países y regiones

Aquella propuesta contemplaba producir electricidad mediante energía solar, almacenarla en baterías y utilizarla para impulsar vehículos eléctricos. Dos décadas después, esos conceptos se reúnen en una instalación experimental que incorpora una nueva dimensión: la automatización del proceso de recarga.

La velocidad de carga no es la única innovación. La estación incorpora un brazo robótico capaz de conectar automáticamente el automóvil al cargador, eliminando la necesidad de que el conductor manipule el cable.

El dispositivo utiliza cámaras, reconocimiento visual y sensores de fuerza para identificar la ubicación del puerto de carga, abrir su tapa e introducir el conector con precisión. El sistema trabaja junto con Automated Valet Parking, una tecnología de estacionamiento autónomo que permite al vehículo desplazarse hasta una posición previamente asignada.

Según explicó la compañía, el usuario solamente debe abandonar el automóvil y cerrarlo. A partir de ese momento, el vehículo puede dirigirse hacia el punto de recarga, donde el brazo robotizado realiza la conexión e inicia el suministro eléctrico. La propuesta está pensada para mejorar la comodidad de los conductores y reducir las intervenciones necesarias durante el proceso.

También puede resultar útil en lugares con temperaturas extremas, donde permanecer junto al automóvil mientras se conecta el cargador representa una incomodidad adicional.

La automatización abre la posibilidad de desarrollar estaciones donde distintas operaciones se realicen sin intervención humana, desde la ubicación del vehículo hasta la conexión eléctrica. No obstante, su implementación comercial dependerá de la compatibilidad entre los automóviles y la infraestructura, además de los costos de instalación y mantenimiento.

La apuesta de BYD no termina en esta estación experimental. La compañía anunció que proyecta instalar 6.000 estaciones FLASH Charging en distintos mercados internacionales antes de finalizar 2027.

El objetivo es acompañar el crecimiento de la movilidad eléctrica mediante una red capaz de ofrecer recargas de alta potencia y reducir una de las principales preocupaciones de los compradores: el tiempo necesario para recuperar autonomía.

En paralelo, el fabricante continúa desarrollando soluciones de almacenamiento energético, entre ellas la segunda generación de su batería Blade, uno de los componentes más importantes de su estrategia tecnológica. La combinación de baterías avanzadas, infraestructura ultrarrápida y generación renovable podría modificar el funcionamiento de las futuras estaciones de servicio.

Sin embargo, todavía existen interrogantes sobre la inversión necesaria para extender este sistema a gran escala, su viabilidad económica y la adaptación de las redes eléctricas a mayores demandas de potencia. Por ahora, no se informó un cronograma específico para instalar esta tecnología en la Argentina, ni se difundieron los costos de construcción de las estaciones integradas.

En un mercado donde la autonomía, la infraestructura disponible y los tiempos de recarga siguen condicionando las decisiones de compra, el desarrollo representa una alternativa para acelerar la adopción de vehículos eléctricos.

La transformación ya no depende exclusivamente de fabricar automóviles con baterías de mayor capacidad. También requiere construir un ecosistema energético capaz de producir, almacenar y distribuir electricidad de manera eficiente.

Con su experiencia experimental en Abu Dabi, BYD busca demostrar que el futuro de la electromovilidad podría estar definido tanto por la tecnología de los vehículos como por la forma en que recuperan su energía.