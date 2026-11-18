La primera presentación pública de este Jeep después de la restauración, será en la Juntada Fierrera de General Roca, un encuentro elegido especialmente por los vínculos que surgieron durante los años de trabajo.

Hay vehículos que trascienden su función original y se convierten en parte de la identidad de una familia. Sus motores, carrocerías y detalles mecánicos guardan recuerdos que sobreviven al paso del tiempo. Ese es el caso de Giorgio, un Jeep Willys Ford GPW de 1943, que después de recorrer un largo camino encontró una segunda vida gracias a la dedicación de un padre y su hijo.

El vehículo tiene 83 años de antigüedad y lleva 61 dentro de la misma familia. Durante buena parte de su historia fue protagonista de jornadas de pesca, aventuras sobre la arena y momentos compartidos entre distintas generaciones. Hoy, completamente restaurado, se prepara para participar en una nueva edición de la Juntada Fierrera de General Roca, el próximo 22 de noviembre.

Su historia familiar comenzó en 1965, cuando un tío abuelo de Federico, su actual propietario, lo compró en Bahía Blanca para trasladarlo a Monte Hermoso, donde tenía una pequeña casa de fin de semana. El objetivo era que Jorge, padre del actual dueño y apasionado por la pesca, pudiera recorrer la playa junto a sus amigos. Por entonces, los vehículos con doble tracción eran prácticamente indispensables para desplazarse sobre la arena. El Jeep y la Estanciera se encontraban entre las alternativas más utilizadas.

Sin embargo, su origen era mucho más antiguo. Según el título de propiedad, figuraba como modelo 1946, pero durante la restauración apareció un dato inesperado. “Cuando iniciamos el proceso de restauración, investigando mi hijo descubrió que es un Jeep Willys Ford GPW del año 1943”, recuerda su propietario.

La familia que lo vendió en Bahía Blanca lo había recuperado de un galpón de un campo cercano. Según la historia transmitida por sus antiguos dueños, el vehículo había llegado desde Europa después de la Segunda Guerra Mundial para ser utilizado como una especie de tractor en establecimientos rurales argentinos.

Su actual propietario supone que fue registrado como modelo 1946 por el año de ingreso al país, ya que originalmente no contaba con patente convencional, sino con una identificación militar.

Antes de llegar a Monte Hermoso había sido reparado, modificado parcialmente y pintado de amarillo, aunque conservaba su mecánica original. Desde entonces, la playa se convirtió en su escenario habitual. “Así pasó toda su historia en la playa”, resume.

El Jeep acompañó innumerables jornadas de pesca. Su padre regresaba con la caja cargada de corvinas y fue precisamente en ese vehículo donde le enseñó a conducir cuando tenía apenas 11 años. Después llegaron los hijos, los sobrinos y, más recientemente, los nietos. Todos encontraron en el viejo Jeep una oportunidad para aprender a manejar y compartir experiencias.

También hubo recorridos por las dunas y rescates improvisados de automóviles que quedaban encajados en la arena. Algunas veces, aquellas ayudas terminaban incluso con una pequeña propina.

Entre los recuerdos más especiales aparece una celebración familiar: el Jeep participó en el casamiento de una de sus hijas, con su padre como acompañante y su hijo al volante.

Una restauración en familia

Tras el fallecimiento de sus padres, el vehículo quedó como parte de la herencia familiar. Permaneció algunos años detenido en Monte Hermoso, hasta que llegó el momento de decidir qué hacer con él.

Fue entonces cuando Andrés, su hijo e ingeniero mecánico, propuso recuperarlo. La idea significaba mucho más que poner nuevamente en marcha un vehículo antiguo: representaba la posibilidad de conservar una parte importante de la historia familiar.

“Restaurarlo fue volver a la vida hermosas historias que hacen a este presente, revalorización de personas y sus experiencias, y compartir y trabajar con mi hijo en algo que valoramos y nos alimenta el corazón”, expresa.

Hace casi seis años trasladaron el Jeep desde Monte Hermoso y comenzaron una restauración integral. Prepararon un taller modesto, con herramientas elementales, y desmontaron el vehículo pieza por pieza. “Principalmente hechas por Andrés, que es el que sabe y yo su fiel ayudante”, cuenta con orgullo.

El trabajo incluyó la recuperación del chasis, diferenciales, llantas, cajas, motor, suspensión y distintos componentes mecánicos. La intención fue preservar la mayor cantidad posible de elementos originales. Pero uno de los mayores desafíos apareció al intervenir la carrocería. El contacto permanente con el ambiente marino, la arena y el agua salada había provocado un deterioro importante.

Cuando retiraron la pintura mediante arenado, descubrieron que numerosas partes de chapa necesitaban una reparación profunda. Carlos, encargado del arenado, les recomendó contactar a Nico, un apasionado por los vehículos antiguos, quien aceptó realizar los trabajos de chapa y pintura. También participó Maxi, otro amigo vinculado al mundo de los Jeep.

Entre todos consiguieron reconstruir la carrocería utilizando componentes originales y piezas nuevas fabricadas con el objetivo de respetar su diseño histórico. El tema de los repuestos fue una de las tareas más complejas. Algunas piezas mecánicas debieron recuperarse y otras adaptarse cuidadosamente, procurando conservar las características originales del vehículo.

Durante el proceso surgieron detalles que reforzaron su particular historia. En uno de los guardabarros delanteros todavía conservaba un orificio pasante de bala, mientras que diferentes componentes exhibían la letra F, característica de las unidades fabricadas por Ford.

Estas marcas aparecieron en la carrocería, piezas mecánicas e incluso en las cabezas de los tornillos, y permitieron reconocer características propias de su fabricación. La restauración se convirtió así en una investigación sobre el pasado del vehículo y, al mismo tiempo, en una experiencia compartida entre padre e hijo.

El regreso de Giorgio

A diferencia de otros aficionados a los vehículos históricos, la familia no posee una colección de automóviles antiguos. Además del Jeep, conserva un Citroën 3 CV de 1984, que utiliza habitualmente.

El verdadero valor de Giorgio no está en la cantidad de vehículos reunidos, sino en los recuerdos que representa. Fue Andrés quien eligió su nombre, inspirado en una costumbre de tiempos de guerra: bautizar los vehículos con nombres de personas queridas.

Para su propietario, conducirlo es una experiencia difícil de comparar con la de un automóvil convencional. “La experiencia de manejar un Jeep tipo guerrero es incomparable, original, básica y elemental, de un vehículo que no fue pensado como auto, sino como un instrumento de supervivencia, y así lo demuestra cada detalle y elemento de su construcción”, describe.

Lejos de quedar guardado como una pieza de museo, la intención es utilizarlo y disfrutarlo, aunque con los cuidados que merece un vehículo de más de ocho décadas. También está previsto que regrese ocasionalmente a Monte Hermoso, el lugar donde acompañó buena parte de la vida familiar.

“El Jeep será usado y disfrutado, seguramente con mucho cuidado, y también volverá por momentos a Monte Hermoso y sus playas, donde tiene marcada su huella incomparable en la arena”, anticipa.

Su primera presentación pública después de la restauración será en la Juntada Fierrera de General Roca, un encuentro elegido especialmente por los vínculos que surgieron durante los años de trabajo.

La recuperación del vehículo permitió conocer personas, recibir consejos y construir amistades que resultaron fundamentales para completar el proyecto. “Elegimos este encuentro alimentados por la cantidad de amigos y conocidos que nos acercó este camino de trabajo de restauración, y una forma de agradecer a todos ellos lo logrado”, explica.

La expectativa es que quienes se acerquen puedan observar los detalles de una máquina concebida originalmente para la guerra, pero que terminó convirtiéndose en protagonista de una historia familiar.

Después de 83 años, Giorgio conserva su esencia militar, aunque su significado actual es completamente diferente: ya no representa solamente una herramienta de supervivencia, sino un vínculo entre generaciones. Su propietario espera que el público descubra que detrás de cada vehículo clásico existen experiencias, personas y acontecimientos que merecen ser recordados.

Y lo resume con una reflexión que explica el verdadero sentido de la restauración: “Que la gente descubra que los vehículos representan a las personas, las culturas y de alguna manera la historia de la humanidad, como el Jeep!!!”