La automotriz china Chery prepara una nueva etapa de expansión en Argentina con el desembarco de Omoda y Jaecoo, dos marcas que buscarán ganar espacio en el mercado local con vehículos híbridos, eléctricos y nuevas tecnologías.

Sin embargo, los planes del grupo van más allá de la comercialización de automóviles. La compañía analiza oportunidades vinculadas con litio, minerales estratégicos, maquinaria agrícola y producción nacional, como parte de una estrategia de negocios más amplia.

En declaraciones a LN, durante un encuentro en la sede de Wuhu, China, Charlie Zhang confirmó conversaciones con el Gobierno argentino y posibles socios privados para explorar inversiones. También señaló que estudian instalar una fábrica o adquirir una planta existente.

El ejecutivo aclaró que la prioridad será consolidar las ventas de Omoda y Jaecoo antes de avanzar con la fabricación local. Además, destacó el potencial argentino para desarrollar un intercambio comercial que incluya productos agropecuarios y recursos minerales.