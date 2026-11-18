ASÍ LO VEO / Chery amplía su apuesta por Argentina
“Primero vendemos y después producimos”, afirmó Charlie Zhang, CEO de Chery, al explicar las condiciones para una futura fabricación de vehículos en Argentina.
La automotriz china Chery prepara una nueva etapa de expansión en Argentina con el desembarco de Omoda y Jaecoo, dos marcas que buscarán ganar espacio en el mercado local con vehículos híbridos, eléctricos y nuevas tecnologías.
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Sin embargo, los planes del grupo van más allá de la comercialización de automóviles. La compañía analiza oportunidades vinculadas con litio, minerales estratégicos, maquinaria agrícola y producción nacional, como parte de una estrategia de negocios más amplia.
En declaraciones a LN, durante un encuentro en la sede de Wuhu, China, Charlie Zhang confirmó conversaciones con el Gobierno argentino y posibles socios privados para explorar inversiones. También señaló que estudian instalar una fábrica o adquirir una planta existente.
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El ejecutivo aclaró que la prioridad será consolidar las ventas de Omoda y Jaecoo antes de avanzar con la fabricación local. Además, destacó el potencial argentino para desarrollar un intercambio comercial que incluya productos agropecuarios y recursos minerales.
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