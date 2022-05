¿Qué pasa si la Corte de Estados Unidos anula el derecho al aborto?

Frankie Taggart *

Si se derogara e fallo Roe vs. Wade, Estados Unidos volvería a la situación previa a 1973, cuando cada estado era libre de prohibir o autorizar el aborto.

La filtración de un dictamen de uno de los jueces, divulgado por la prensa, reactivó el debate sobre el aborto en Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos podría anular el derecho constitucional al aborto, vigente desde 1973 tras el histórico fallo en el caso Roe vs. Wade, según la filtración de un dictamen divulgado por la prensa.

• La situación actual . Varios estados promulgaron restricciones al aborto: Texas (sur) lo prohibió después de las seis semanas de embarazo, mientras que Kentucky (este), Florida (sureste), Idaho y Arizona (suroeste) aprobaron restricciones a partir de las 15 semanas.

En tanto, una prohibición total en Oklahoma (sur) -salvo en caso de que la vida de la madre peligre- entraría en vigor después del fallo final de la máxima Corte estadounidense, que se espera para antes del 30 de junio.

Las encuestas sobre el aborto revelan que cerca de una cuarta parte de los estadounidenses cree que debería ser siempre legal y una proporción similar considera que debería permitirse en la mayoría de los casos.

Otra cuarta parte piensa que la interrupción voluntaria del embarazo debería ser ilegal en la mayoría de los casos y entre 10% y 15% estima que debería ser ilegal en todos los casos.

Un sondeo de la cadena CNN de enero mostró que 69% de los encuestados estaba en contra de eliminar la jurisprudencia del caso Roe vs. Wade, mientras que 30% estaba a favor.

• ¿Qué cambiaría? Si se derogara ese fallo, Estados Unidos volvería a la situación previa a 1973, cuando cada estado era libre de prohibir o autorizar el aborto. Ya 26 estados conservadores, la mayoría en el centro y sur del país como Wyoming, Tennessee o Carolina del Sur, están listos para prohibir el aborto por completo. Pero varios estados demócratas, incluidos California, Nuevo México y Michigan, anunciaron rápidamente planes para consagrar el derecho al aborto por ley.

• Impacto en las elecciones intermedias . La filtración del borrador impacta de lleno en la carrera por las elecciones de mitad de mandato a celebrarse en noviembre, acaparando el debate durante el resto de la campaña.

El presidente Joe Biden dijo que si se aprueba este fallo filtrado, las leyes de aborto dependerán de cada uno de los estados y “recaerá en los votantes elegir” a los funcionarios que apoyen el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

La posibilidad de que la Corte Suprema elimine el fallo “Roe v. Wade” polarizaría aún más a republicanos y demócratas, que ya están profundamente divididos.

Chuck Schumer, líder de los demócratas en el Senado, expuso el martes lo que cree que está en juego: “Las elecciones de noviembre tendrán consecuencias ya que los derechos de 100 millones de mujeres están ahora adheridos a la boleta electoral”.

• ¿Qué puede hacer el Congreso? Biden y Schumer esperan expandir con las elecciones la mayoría de demócratas en el Senado, ahora dada apenas por el voto de la vicepresidenta que les permita aprobar una ley federal sobre el aborto. La única otra opción disponible para los defensores del aborto sería cambiar las reglas del Senado para reducir el número de votos necesarios para aprobar una ley. Pero los republicanos y un puñado de legisladores demócratas se oponen por el momento a ello. Sin embargo, Schumer prometió una próxima votación sobre la legalización del aborto: “Cada estadounidense podrá ver de qué lado está cada senador”, en tanto advirtió sobre la posibilidad de que “nuestros hijos tengan menos derechos que sus padres”.

• ¿Amenaza a otros derechos? También se esgrime que los argumentos para revertir el precedente de “Roe vs. Wade” podrían aplicarse a otros casos en los que la Corte Suprema haya protegido “derechos fundamentales” que no están detallados en la Constitución, como en el matrimonio entre personas del mismo sexo, la anticoncepción y los derechos civiles. El borrador filtrado, redactado por el magistrado Samuel Alito, deja en claro que no ve esto como un peligro, argumentando que “nuestra decisión se refiere al derecho constitucional al aborto y a ningún otro derecho”. Sin embargo, ello no convence a los académicos, que señalan que los abogados tienen la costumbre de utilizar y ampliar argumentos exitosos para aplicarlos a casos relacionados.

*Periodista de AFP