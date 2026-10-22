¿Qué sabemos de la utilidad del ejercicio físico en pacientes de cáncer infantil?

Sergio Mu\u00f1oz Beato, Universidad CEU Cardenal Herrera Cuando un menor recibe un diagn\u00f3stico de c\u00e1ncer, la reacci\u00f3n natural es protegerlo: \u201cDescansa\u201d. La fatiga, las n\u00e1useas, el dolor, la anemia y el miedo parecen justificarlo. Sin embargo, convertir el reposo en la respuesta autom\u00e1tica tambi\u00e9n tiene un coste: puede empeorar la p\u00e9rdida de capacidad f\u00edsica, dificultar la vida diaria y reducir la participaci\u00f3n en el juego, la escuela y las relaciones sociales.El coste invisible de no moverseEn los p
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