Golpe al narcomenudeo en Choele Choel: secuestran drogas, un revólver y casi 100 municiones

En el marco de una investigación contra el tráfico de drogas a pequeña escala que demandó cuatro meses de tareas de inteligencia, la Policía de Río Negro llevó a cabo dos allanamientos simultáneos en el barrio Villa Unión de Choele Choel. El operativo concluyó con el secuestro de cocaína, marihuana, plantas secas, un revólver, un gran arsenal de municiones y la imputación de los residentes de las viviendas implicadas.

Las diligencias judiciales estuvieron encabezadas por la Delegación de Toxicomanía Valle Medio (con asiento en Lamarque), por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. Debido a la complejidad del despliegue, la unidad contó con el apoyo táctico del Grupo COER, la División Toxicomanía de Río Colorado y la Sección Canes de Choele Choel, destacándose la labor del perro detector de narcóticos «Mora».

Cocaína, un arma y un comercio clandestino

En el primer inmueble inspeccionado, las fuerzas de seguridad hallaron dosis de cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo que sería producto de la venta ilegal. Durante la requisa de la propiedad, secuestraron un revólver calibre 32 abastecido y otras 98 municiones calibre 22.

Por este hallazgo, dos personas mayores de edad quedaron formalmente vinculadas a la causa por infracción a la ley de drogas, mientras que una de ellas sumó imputaciones por tenencia ilegal de arma de fuego y municiones.

Sin embargo, las irregularidades en el lugar no se limitaron al ámbito penal federal. Los efectivos detectaron la existencia de un local comercial que funcionaba sin la correspondiente habilitación administrativa, lo que requirió la presencia del área de Inspección Municipal, que dispuso su clausura preventiva. Asimismo, personal de la Brigada Rural y de Zoonosis Municipal decomisaron un cargamento de carne cuyo origen y salubridad no pudieron ser acreditados por los ocupantes.

Herramientas de fraccionamiento en el segundo objetivo

De forma simultánea, las cuadrillas irrumpieron en una segunda vivienda del mismo sector. En este domicilio se incautaron envoltorios con cannabis sativa, semillas, plantas en proceso de secado, una balanza de precisión —elemento clave utilizado para el fraccionamiento de las sustancias— y tres proyectiles de diversos calibres.

Ante estos resultados, la Fiscalía Federal interviniente ordenó el secuestro de todos los elementos ligados al estupefaciente y dispuso la notificación formal de la causa a los residentes. En tanto, el Ministerio Público Fiscal de Río Negro inició las actuaciones judiciales correspondientes por la tenencia irresponsable de las municiones encontradas.

El valor de la denuncia anónima

Las extensas tareas que se desarrollaron a lo largo de varias horas en el barrio Villa Unión tuvieron su origen en un aporte ciudadano a través de la línea gratuita y confidencial de la provincia (0800-333-4124), destinada a recepcionar denuncias vinculadas al narcotráfico.

Desde las fuerzas policiales resaltaron la importancia de estas herramientas de participación comunitaria, cuya reserva de identidad permitió desmantelar este punto de acopio y distribución de estupefacientes en la localidad.