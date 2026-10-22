Empresas de Bariloche ofrecen puestos de trabajo en la Expo Laboral

Este jueves el gran salón del puerto San Carlos se transformó en una gran Expo Laboral que conectó a jóvenes en busca de empleo con empresas de Bariloche que ofrecieron oportunidades laborales. Más de 100 vacantes en fábricas de chocolates, supermercados y locales gastronómicos.

Sólo en el primer día de exposición, unas mil personas pasaron por la feria. «Es el doble de concurrencia que el año pasado, un éxito», señaló a Diario RÍO NEGRO Stefani Cordo, jefa del departamento de Orientación Laboral dentro de la Secretaría de Producción y Empleo de Bariloche.

En lo que va del 2026, se acercaron 2.800 personas a dejar su currículum a la dirección de trabajo de Bariloche, casi el doble de las que lo habían hecho en el mismo período del 2025. A través del portal municipal de empleo, las personas pueden anotarse y cargar su currículum para aplicar en diferentes búsquedas, a las que pueden auto postularse o bien ser derivadas por los referentes de la Dirección de Trabajo.

A poco tiempo del comienzo de la temporada de verano, los stands donde había vacantes laborales se llenaban de jóvenes interesados. En uno de los puestos, de una empresa de retail, la fila albergaba unas diez personas, algunos que habían llegado solos y otros que asistieron en grupo.

Micaela tiene 39 años y está buscando trabajo hace dos meses. «Soy cocinera pero actualmente busco en cualquier rubro, como mucama, cajera, lo que sea», señaló, y sugirió que «podría ser más dinámico el proceso, pierdo mucho tiempo cargando el currículum a los portales web». Sin embargo, ponderó la iniativa de la Expo Laboral: «es la primera vez que vengo y está bueno porque a veces en los locales no te reciben».

Expo laboral en Bariloche: gran concurrencia de jóvenes. Foto: Chino Leiva.

Entre algunos de los rubros que se presentaron en la exposición hubo empresas de retail, chocolaterías, hoteles, una metalúrgica, la empresa tecnológica Invap, consultoras de recursos humanos y hasta una compañía de medicina prepaga.

«El objetivo es que nos conozcan como empresa empleadora. Las prepagas aunque no se sepa ofrecemos muy buenas condiciones de trabajo», señaló Patricia Bejarano, asesora comercial de Federada. Actualmente, la empresa emplea a 800 personas en todo el país. En Bariloche, la búsqueda vigente apunta hacia un perfil de vendedor.

El puesto de la famosa empresa de comida rápida no dejó de recibir jóvenes en toda la mañana. «Tenemos 20 vacantes para la temporada, para empezar en diciembre y con posibilidad de quedar fijos», detalló Maira Hernández, trabajadora y gerente de Negocio en Arcos Dorados. En temporada alta, el comercio radicado en la calle Mitre llega a emplear hasta 120 personas.

Expo laboral en Bariloche: gran concurrencia de jóvenes. Foto: Chino Leiva.

Las pilas de currículums impresos se acumulaban a medida que avanzaba la tarde: entre 50 y 70 era el promedio que registraban las empresas, sin contar los que fueron enviados a través de los QR que las firmas prepararon para la exposición.

Tomás tiene 19 años y terminó la secundaria el año pasado en la ESRN 2. «Quiero un empleo que me permita crecer, generar experiencia y que me rinda para vivir en una ciudad como Bariloche», señaló Tomás. Desde marzo está buscando trabajo, y sólo pudo encontrar «cosas muy eventuales».

Además de los stands de las empresas, también expusieron la Agencia Territorial del servicio de empleo rionegrino, la Dirección de Trabajo del Municipio, que organiza el evento, y distintas universides y terciarios. Al fondo del salón, un rincón alojaba un «mural de los deseos» donde los participantes podían escribir y dejar allí deseos para su futuro laboral.

El «mural de los deseos» en la Expo Laboral de Bariloche 2026. Foto: Alfredo Leiva.

«Sobre todo nos preguntan cómo hacer un buen CV, qué requisitos valoramos más y cuántas vacantes tenemos», contó a este diario Belén Dreller, analista de Recursos Humanos en Rapa Nui. De cara a la temporada alta, la empresa abrió 60 búsquedas de trabajo para las áreas de producción, limpieza y mantenimiento. Las vacantes para venta al público en los locales abren en diciembre. «Sólo hace falta el carné de manupulación de alimentos, que es obligatorio para el rubro», aclaró Dreller, y agregó que «no es necesario tener el secundario completo».

Expo Laboral 60 vacantes laborales en una fábrica de chocolates

Habilidades de hoy, empleos del mañana

Con este lema, la Expo Laboral se plegó este año a la Semana de la Juventud, que se celebra hasta el domingo en la ciudad de Bariloche. Con la asistencia a la feria, los estudiantes suman puntos para la competencia general, donde están en juego distintos premios, desde un viaje de egresados hasta un día de camping en Bariloche, para cada curso ganador.

«En la quinta edición de la expo nos planteamos acompañar a los chicos en pensarse no sólo en la universidad sino también en un trabajo», señaló Stefani Cordo.

«Es una buena iniciativa, podemos conocer proyectos, empresas y también las universidades, que para nosotras es muy importante», señaló Ludmila Muñoz de quinto año del colegio San Esteban. Cuando termine el secundario, va a estudiar la carrera de derecho en Bariloche, en una universidad privada.

Ignacio y Jeremías, del Nehuen Peuman, vinieron a traer sus currículum «para empezar lo antes posible». Su escuela tiene orientación técnica en construcción, y ambos apuntan a trabajar en el rubro. Sin embargo, señalaron que buscan «dentro del rubro o orientado a la mecánica».