Desmantelan un desarmadero en Las Perlas: secuestran cinco vehículos robados, motores y autopartes

Un importante operativo de control y verificación de la Policía de Río Negro permitió desarticular las operaciones irregulares de un desarmadero que funcionaba en la localidad de Balsa Las Perlas. Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad secuestraron cinco automóviles robados, dos blocks de motor con pedidos de captura judicial, diversas autopartes de origen ilícito e identificaron seis vehículos dados de baja para destrucción cuya situación legal quedó bajo la lupa.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Departamento Sustracción Automotores, en forma conjunta con efectivos de la Comisaría 82° de Las Perlas y agentes especializados de los puestos de verificación de Cinco Saltos y Cipolletti. La contundente fiscalización contó además con la participación de inspectores de las áreas de Comercio y Fiscalización de la Municipalidad de Cipolletti.

Un recorrido por tres inmuebles vinculados

Las actuaciones comenzaron a primera hora de la mañana en un predio ubicado en el barrio NYC. En el lugar, las comisiones inspeccionaron exhaustivamente alrededor de 100 vehículos. Tras cotejar el estado de los chasis y las patentes en los sistemas informáticos policiales, detectaron cinco rodados que registraban pedidos de secuestro activos solicitados por comisarías de Neuquén Capital y Cipolletti: una Fiat Fiorino buscada por hurto desde mayo de 2017, una Renault Oroch con pedido por hurto desde agosto de 2023, un Chevrolet Agile, una Ford EcoSport y un Peugeot 405, estos tres últimos con denuncias por robo.

Las actuaciones comenzaron a primera hora de la mañana del jueves.

En el mismo predio inicial, los peritos hallaron y secuestraron un block de motor perteneciente a un Peugeot 306, solicitado por la policía neuquina desde noviembre de 2020.

Cerca del mediodía, el operativo se trasladó a un galpón sobre la calle La Amistad, propiedad del mismo comerciante. Allí, los efectivos incautaron un capot perteneciente a un automóvil denunciado como robado en abril de 2026, junto con un cristal correspondiente a un Volkswagen Gol que figuraba dado de baja con destrucción total desde diciembre de 2022.

La inspección culminó en un tercer local de venta de autopartes, ubicado sobre la avenida del Trabajador al 200, también perteneciente al mismo dueño. En esa propiedad secuestraron un segundo block de motor, en este caso de un Fiat Siena que poseía pedido de captura por robo dictado en abril de 2025.

Investigaciones bajo la Ley de Autopartes

Durante el minucioso recorrido por las instalaciones, las autoridades identificaron además otros seis vehículos —un Chevrolet Corsa, un Citroën C4, un Renault Logan, un Ford Ka, un Fiat Punto y un Peugeot 504— que figuraban asentados en el sistema registral con la condición de «baja para destrucción».

Los organismos intervinientes analizarán el estatus de estas seis unidades bajo la Ley Nacional N° 25.761 (Régimen Legal del Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes) y sus normativas complementarias, con el objetivo de precisar si existían irregularidades en su documentación, registración o manipulación comercial.

Durante las inspecciones, las fuerzas de seguridad secuestraron cinco automóviles robados.

Tras varias horas de labor, los efectivos finalizaron la confección de las actas correspondientes y el traslado de lo incautado. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán las responsabilidades penales y administrativas del propietario de los inmuebles a medida que avance la causa.