Policías de Neuquén y Río Negro participaron de un congreso nacional de seguridad rural en Córdoba

La Policía de Neuquén y Río Negro participó del IV Congreso Interprovincial de Policías Rurales, que se desarrolló del 19 al 21 de octubre en Villa Carlos Paz, Córdoba. El encuentro reunió a fuerzas de seguridad de todo el país y terminó con la creación de un organismo nacional para coordinar estrategias de prevención del delito rural.

La actividad fue organizada por la Policía de Córdoba y convocó a representantes de 18 provincias y de Gendarmería Nacional. Según informó el Gobierno de Córdoba, durante las jornadas se compartieron experiencias sobre prevención del delito, investigación criminal, controles y nuevas tecnologías aplicadas al trabajo policial.

Los temas que se trataron en el congreso de policías rurales

Uno de los principales resultados fue la creación del Consejo Nacional de Seguridad Rural, un espacio que buscará facilitar el intercambio de información entre las fuerzas, impulsar capacitaciones conjuntas y coordinar estrategias para prevenir y combatir delitos en zonas rurales de todo el país.

El encuentro se realizó en Villa Carlos Paz.

Durante el congreso también se trabajó sobre la formación del personal, la incorporación de herramientas tecnológicas, la investigación en el lugar del hecho y la organización de las estructuras policiales. Además, hubo aportes de representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Bioagroindustria, del Senasa y de entidades agropecuarias.

Quiénes representaron a Neuquén y Río Negro en el encuentro nacional de seguridad rural

Por Neuquén participaron efectivos de la División Brigada Rural Alto Neuquén y de la División Brigada Rural y Montada del Limay. La presencia de ambas unidades permitió compartir experiencias de trabajo vinculadas con la prevención y la seguridad en áreas rurales de la provincia.

Los miembros de la Policía de Neuquén. Foto: Policía del Neuquén.

En representación de la Policía de Río Negro asistieron el jefe del Departamento de Brigadas Rurales, subcomisario Painetru; el jefe de la Brigada Rural y División Montada de Roca, oficial principal Nicolás Cheuquepán; y el sargento primero Matías Valenzuela, integrante de esa unidad especial, dependiente de la Regional Segunda.

Los efectivos de la Policía de Río Negro. Foto: Policía de Río Negro.

La participación de las delegaciones patagónicas se desarrolló en el marco de un encuentro que buscó fortalecer los vínculos entre las fuerzas.