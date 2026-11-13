Elecciones en EE.UU.: sigue siendo la economía, estúpido

Todo hace pensar que, hasta nuevo aviso, el destino del mundo dependerá en buena medida del estado de ánimo del norteamericano promedio que se ha acostumbrado a privilegiar su propia situación financiera por encima de todo lo demás. Por cierto, no ha perdido su vigencia el notorio eslogan “es la economía, estúpido” que en 1992 adoptaron los responsables del exitosa campaña presidencial de Bill Clinton.

A pesar de sus muchas carencias personales, hace dos años Donald Trump arrasó porque muchos estadounidenses sentían que se estaban empobreciendo bajo el mandato de los demócratas de Joe Biden. Sin embargo, un par de semanas atrás los republicanos sufrieron una estrepitosa derrota en las elecciones legislativas porque el gobierno de Trump no había conseguido revertir la tendencia. Aunque otros factores incidieron, la preocupación por el costo de la vida fue, con diferencia, el factor más importante.

​Lección a los políticos

Para los políticos de cualquier lugar, este es un mensaje que invita a la reflexión. Si no logran convencer a la mayoría de que su situación actual es mejor que cuando sus rivales estaban en el poder, corren el riesgo de perder sus cargos, pero sucede que casi todas las economías del mundo democrático han entrado en una etapa en la que resulta cada vez más difícil lograr esto sin acumular deudas que, tarde o temprano, habrá que saldar.

Puesto que tantos países desarrollados están atravesando graves dificultades, casi todos los gobiernos en ejercicio corren el riesgo de sufrir derrotas aplastantes cuando llegan las elecciones.

Trump aprovechó el descontento con lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos para promover una agenda nacionalista que gozó de un apoyo considerable, hasta que quedó claro que no estaba resolviendo el problema del costo de la vida.

Al igual que Emmanuel Macron en Francia, varios primeros ministros británicos y otros líderes, descubrió que las iniciativas de política exterior tenían poca relevancia.

Para el votante estadounidense, intentar impedir que los islamistas iraníes se hicieran con una bomba nuclear que probablemente utilizarían contra Israel, fue un grave error, ya que provocó un aumento inmediato en el precio del diesel.

Tras perder el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, Trump es un “pato rengo” que se enfrenta a un Congreso sumamente hostil.

​Riesgo para los demócratas

Para los demócratas, esto conlleva un riesgo; si actúan como si estuvieran al mando, se les culpará – o se les atribuirá el mérito -, de todo lo que ocurra durante los más de dos años que faltan para las próximas elecciones presidenciales. Si cobra impulso la economía que, en términos generales, presenta un buen desempeño según los estándares internacionales, tendrán que convencer a la opinión pública de que la mejora se debe a ellos, y no a las medidas tomadas por Trump.

De todos modos, lo mismo que los republicanos, los demócratas tienen motivos de sobra para preocuparse por sus diferencias internas. Una izquierda “woke” combativa se enfrenta a los centristas tradicionales que no tienen mayor interés en luchar contra el capitalismo, apoyar al islamismo, o imponer ideologías de género novedosas a una población reticente. Durante la campaña electoral, el ala “progresista” militante que sueña con llevar a cabo una revolución política y cultural sumamente drástica pasó a un segundo plano en los estados considerados bastiones republicanos, pero es poco probable que permanezca callada por mucho tiempo.

Como aprendieron Clinton y Barack Obama, en Estados Unidos es habitual que el partido del presidente consiga resultados malísimos en las elecciones de mitad de mandato. Aunque esto puede ocasionarle muchas dificultades en el plano interno, conservará el control de la política exterior.

​Retomar la iniciativa

Así pues, no sorprendería que Trump retomara la ofensiva contra Irán o que reforzara su alianza informal con Vladímir Putin, lo que ampliaría la brecha entre Estados Unidos y los aliados europeos de Ucrania.

Con todo, si llega a la conclusión de que ha fracasado la invasión rusa de un país vecino soberano, podría cambiar de opinión; no le gusta asociarse con perdedores.

La contundente derrota sufrida por los republicanos de Trump se produjo poco después de la de Flavio Bolsonaro en Brasil.

Para muchos, se trata de señales de que la tan temida “derecha” está en retirada a escala mundial, pero quizá sea más acertado ver lo que sucedió en Estados Unidos como una prueba más de que, si las economías no siguen creciendo, quienes están en el poder corren el riesgo de verse desalojados por electorados que suele estar mucho más interesados en el impacto inmediato en el bolsillo de las medidas tomadas que en los temas ideológicos que obsesionan a los intelectuales.