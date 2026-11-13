Dolor en Netflix: murió Michael John Roberts, el reconocido director de BoJack Horseman

El mundo de la animación está de luto por la muerte de Michael John Roberts, reconocido director, productor y animador canadiense que trabajó en la exitosa serie de Netflix BoJack Horseman. El artista falleció el miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 48 años, en su residencia de Los Ángeles, acompañado por sus seres queridos.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, a partir de información publicada por The Hollywood Reporter, Roberts murió como consecuencia de un glioblastoma, un tipo agresivo de cáncer cerebral. La noticia fue confirmada por su familia, que lo despidió con un emotivo mensaje en el que destacó su talento artístico y su particular manera de observar el mundo.

De qué murió Michael John Roberts, el director de BoJack Horseman

El animador había recibido recientemente el diagnóstico de glioblastoma, un tumor cerebral maligno que se caracteriza por su crecimiento rápido y comportamiento agresivo.

De acuerdo con la información difundida por medios estadounidenses, la enfermedad apareció de manera repentina y su evolución fue breve.

Roberts falleció en su casa de Los Ángeles, rodeado de su familia. Su esposa, la actriz Bree Williamson, conocida por sus participaciones en producciones televisivas estadounidenses, fue una de las personas que compartió la despedida.

En el obituario, sus allegados destacaron su creatividad, su curiosidad y su capacidad para encontrar inspiración en detalles que otras personas podían pasar por alto.

Quién era Michael John Roberts y cuál fue su trabajo en BoJack Horseman

Nacido el 20 de diciembre de 1977 en Toronto, Canadá, Michael John Roberts desarrolló una extensa trayectoria dentro de la industria de la animación.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue su participación en BoJack Horseman, la serie animada de Netflix que se convirtió en un fenómeno internacional por su particular combinación de humor, drama y reflexión sobre la salud mental.

La producción sigue la historia de un caballo antropomórfico que intenta reconstruir su vida después de haber alcanzado la fama como protagonista de una comedia televisiva.

Roberts participó en la animación de la secuencia de apertura y en la dirección de dos episodios de la serie, aportando su experiencia a una producción que dejó una huella importante en la animación para adultos.

Su carrera también estuvo vinculada con otros títulos reconocidos, entre ellos:

TripTank: serie de Comedy Central de la que fue cocreador y director.

serie de Comedy Central de la que fue cocreador y director. Final Space: participó en la supervisión de dirección de su primera temporada.

participó en la supervisión de dirección de su primera temporada. F Is for Family: trabajó como director.

trabajó como director. Strange Planet: formó parte del equipo de dirección.

formó parte del equipo de dirección. Dallas & Robo: desarrolló esta comedia animada de ciencia ficción, estrenada en 2018.

La emotiva despedida de la familia de Michael John Roberts

La noticia de su fallecimiento generó tristeza entre sus colegas y seguidores de las producciones en las que participó.

En el mensaje difundido tras su muerte, sus familiares recordaron que Roberts tenía una mirada artística singular y una enorme capacidad para transformar sus ideas en historias.

También remarcaron que, más allá de su trayectoria profesional, su legado permanecerá en los vínculos que construyó y en las personas que lo conocieron.

El artista dejó a su esposa, Bree Williamson, y a su hijo McGreggor, además de otros integrantes de su familia.

Su muerte representa una pérdida para la industria de la animación, donde desarrolló una carrera de varias décadas y participó en algunas de las series más reconocidas de los últimos años.

Michael John Roberts tenía 48 años y dejó una trayectoria marcada por la creatividad, el humor y su aporte a la animación contemporánea.