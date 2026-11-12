Escándalo sin freno en Nvidia: confirman una tercera amante del ex CEO en medio del pánico en Wall Street

El escándalo corporativo en torno a la figura de Jensen Huang sumó un nuevo y resonante capítulo en las últimas horas. Tras su abrupta salida de la dirección ejecutiva de Nvidia luego de 33 años en el cargo, diversas fuentes confirmaron que el empresario mantuvo una relación íntima con una segunda empleada de la firma tecnológica. Esta nueva revelación elevó a tres el número total de vínculos extramatrimoniales del ejecutivo, un factor que resultó determinante para forzar su renuncia el pasado jueves.

La filtración sobre esta nueva relación por parte de Reuters agravó la crisis de confianza en la cúpula de la empresa líder en el mercado de la inteligencia artificial. Los reportes internacionales ya habían expuesto las relaciones de Huang con Alice Huang, una mujer investigada por la inteligencia estadounidense por presuntos lazos como espía china, y con Kimberly Powell, actual vicepresidenta de atención médica de Nvidia.

Sobre este reciente caso, la agencia Reuters decidió no revelar la identidad de la empleada, mientras que los voceros optaron por el silencio institucional. «Nvidia declinó hacer comentarios», detalló la agencia sobre la postura de la compañía.

La salida de Huang desencadenó un proceso de transición de urgencia bajo la mirada atenta de Wall Street. El directorio de la firma designó a la directora financiera, Colette Kress, como CEO interina para liderar la compañía en este período de turbulencia. Al mismo tiempo, la empresa mantiene activa una investigación independiente con abogados externos para determinar los alcances de la presunta infiltración extranjera. En medio de este escenario, los inversores aguardan el reporte de ganancias previsto para el 17 de noviembre, el cual brindará las primeras señales sobre la estrategia comercial de Kress.

El entramado de la industria y el pánico en Wall Street

La salida de Huang representa un sismo no solo para su empresa, sino para el ecosistema tecnológico global que él mismo ayudó a forjar. Durante su gestión, Nvidia utilizó su robusta posición económica para crear una industria en torno a la inteligencia artificial mediante acuerdos financieros complejos que facilitan la compra de los chips de la empresa. Para lograr esta posición dominante, la compañía respaldó de forma directa a empresas de computación en la nube y laboratorios especializados.

El mercado financiero reaccionó con extrema volatilidad ante la sucesión de revelaciones. Durante la jornada del jueves, las acciones de Nvidia cayeron un 5,5% en operaciones activas, un retroceso que profundizó la pérdida de valor de la firma, cuyas acciones ya perdieron más del 30% de su valor desde el pico alcanzado a principios de octubre.

En los momentos de mayor pánico bursátil, la cotización llegó a desplomarse más de un 14%, hasta tocar un mínimo de 149,03 dólares por unidad. Esta baja borró unos 515.000 millones de dólares de valor de mercado y ubicó a la capitalización de la empresa por debajo de los 4 billones de dólares de forma transitoria. «La empresa podía perder un cuarto de su valor si Huang se iba», advirtió el analista Dan Ives sobre los riesgos de la acefalía en la empresa matriz.

El desplome de la fabricante de chips arrastró a sus principales socios comerciales y alteró el mapa del sector. CoreWeave, proveedora de servicios en la nube en la que Nvidia mantiene participación, llegó a perder un 12% de su valor en la bolsa. Por su parte, la firma Nebius se hundió un 19% en el mercado. Sin embargo, la crisis abrió oportunidades para las empresas rivales. AMD subió un 4% y Broadcom avanzó un 5% a media jornada, ante la expectativa de captar el terreno cedido.

La trama de espionaje, la investigación interna y el rol del Cedear

El trasfondo de la renuncia excedió los límites de los conflictos personales y escaló hacia un problema de seguridad nacional. A principios de mes, el directorio de la tecnológica lanzó una investigación formal para comprobar si el ejecutivo fue blanco de una operación de inteligencia extranjera a través de su vínculo con Alice Huang. Aunque en aquel momento el directorio expresó confianza en el ejecutivo y descartó compromisos a la seguridad nacional en un comunicado difundido el 8 de noviembre, la presión obligó a acelerar su salida.

Las repercusiones de este escándalo corporativo cruzaron las fronteras y afectaron de forma directa a los inversores locales en la Argentina. El Certificado de Depósito Argentino (Cedear) de Nvidia acompañó el derrumbe global y llegó a caer un 14,6%, hasta tocar los 10.380 pesos en la plaza financiera nacional. El volumen negociado superó los 9 millones de certificados, una cifra que multiplicó por nueve el promedio habitual de operaciones diarias en el mercado porteño.

Frente a este panorama de incertidumbre, los analistas financieros recalibraron sus proyecciones sobre el futuro de la tecnológica bajo la conducción interina de Colette Kress. El banco de inversión Bernstein aplicó un drástico recorte a su precio objetivo para la acción, al reducir su meta de 400 a 200 dólares. No obstante, algunos referentes del mercado observaron una oportunidad de compra en medio del caos. «Compro acciones de Nvidia porque la caída dejó la valuación en niveles que considero demasiado bajos», afirmó el gestor de fondos Paul Meeks para fundamentar su apuesta a mediano plazo. Al respecto, el reporte de ganancias previsto para el 17 de noviembre brindará las primeras señales sobre la estrategia comercial de Kress ante los mercados.