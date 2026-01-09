Sobre la actualización de la CO Municipal de San Carlos de Bariloche

La Carta Orgánica de San Carlos de Bariloche, es un pacto fundacional que estableció la autonomía institucional, política, económica y financiera del municipio dentro del marco constitucional provincial.

Cada reforma que se realice debe sostener en términos generales estas validaciones ya efectuadas y colocar en valor los necesarios cambios que un mundo en permanente mutación provocan en la región, el país, la provincia y la ciudad.



Los barilochenses, al igual que todos los argentinos vivimos en los últimos veinte años la llegada a nuestro universo cotidiano de las nuevas tecnologías que incorporaron fuertes novedades en todo lo concerniente a relaciones sociales, espacio ambiental, producción, cultura, modos laborales, comunicación, acceso a la información, comercio, esfera pública, brechas digitales, educación, política, seguridad ciudadana, institucionalidad, salud, logística y ecología entre las más importantes. Estos son los temas a ver.



Y mantener e incluso acrecentar y establecer mejores comprensiones, de todas las formas ya previstas de participación ciudadana y ejercicio democrático de los vecinos, formas éstas que siempre es conveniente ampliar y no restringir.



Evitando caer en una mirada administrativista de la Carta Orgánica, ya que eso debe dejarse para los Departamentos institucionales del ejecutivo y deliberante, y por el contrario hacerla más ágil para su interpretación y aplicación, estos son los puntos que, tomándolos en forma, general, deberá actualizar e incorporar, en la revisación obligatoria que cada veinte años debe tener la CO y que en el próximo enero de 2027 tiene su fecha de convocatoria a la Convención Municipal Constituyente actualizadora correspondiente.



Se puede organizar una COM con claras directrices generales y evitar la tentación de reseñar la “vida toda” en una manda constitucional.



Nuestra COM tiene 223 artículos. La Constitución nacional 129. La Carga orgánica cordobesa 158. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires tiene 140.



Estamos con cierto desfasaje.



Por eso 2026 es el tiempo propicio para estudiar, investigar, acordar, consultar con la población y resolver las formas en que podamos contar con una “constitución local” que sirva para los próximos veinte años, o más.