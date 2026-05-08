Chau figuritas repetidas: así funciona la app argentina para completar el álbum del Mundial 2026

La tecnología de geolocalización ya transformó la manera en que las personas se conocen a través de aplicaciones de “match”. Ahora, esa misma lógica llega al mundo de las figuritas para facilitar el intercambio y ayudar a completar el álbum del Mundial 2026.

Un estudiante argentino de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) desarrolló “StickerSwap”, una aplicación que permite cargar figuritas repetidas y faltantes para conectar a coleccionistas que vivan cerca y quieran intercambiarlas.

Creada por Valentín Señorans, alumno de cuarto año, la app busca modernizar el clásico ritual de cambiar figuritas en plazas, escuelas o reuniones entre fanáticos.

Cómo descargar StickerSwap

StickerSwap ya está disponible para dispositivos iOS y Android, con una versión gratuita y otra premium.

En su modalidad gratuita, la aplicación permite realizar hasta siete “likes” diarios, acceder al chat con los matches y administrar el inventario personal de figuritas.

Además, cuenta con un plan premium de $5.000 mensuales que habilita likes ilimitados, filtros avanzados y acceso a un foro exclusivo para usuarios.

Cómo funciona StickerSwap

La dinámica de la app recuerda a plataformas de citas como Tinder. Cada usuario puede crear un perfil, cargar cuáles son las figuritas que tiene repetidas y cuáles necesita para completar el álbum.

A partir de esa información, el sistema utiliza geolocalización para conectar personas que se encuentren en un radio de hasta tres kilómetros y tengan posibilidades de intercambio.

El funcionamiento es simple: los usuarios deslizan perfiles de otros coleccionistas, dan “like” y, si existe coincidencia entre las figuritas ofrecidas y buscadas, se genera un “match”. Desde allí, se habilita un chat para coordinar el intercambio.