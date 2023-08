¿Sophia con traje a rayas? Inteligencia Artificial y Cibercrimen

La Inteligencia Artificial y sus usos están creciendo a pasos agigantados en nuestra vida cotidiana… pero esto nos plantea necesariamente nuevos interrogantes ¿Es la inteligencia artificial una nueva herramienta para el crimen organizado?

Se entiende por cibercrimen, al delito informático, estafas por internet, robos de datos personales o información comercial estratégica, suplantación de identidad, fraudes informáticos, ataques de ransomware, difusión de información ilegal, malware, ataques como cyberbulling o grooming cometidos por ciber delincuentes que actúan en grupos o solos, engaños a usuarios a través de ingeniería social.

Herramientas con Inteligencia Artificial facilitan la tarea de los criminales enormemente, y hacen a los ataques más efectivos, refuerza la sofisticación y escalas de crímenes.

Ahora bien, ¿Shopia, podrá entonces terminar siendo acusada de colaborar con una organización delictiva? Más de un experto en Derecho Penal llamó a las injerencias de la inteligencia artificial en dicha rama de las ciencias jurídicas “El Gran Reseteo Del Derecho Penal”, no tanto por la intervención que puede tener una IA al momento de la comisión de un delito como la que puede tener al momento de juzgarlo

¿Puede una Inteligencia Artificial juzgar o ser acusada? La respuesta al primer interrogante, al menos desde el fuero penal, y por el momento, es un rotundo NO. No puede una inteligencia artificial contemplar variantes que contemplen la particular situación de cada imputado y de cada víctima, sus causales de justificación o sus estados de necesidad justificantes.

Sin embargo, vemos día a día como en el ámbito del cyber crimen y de las estafas virtuales el uso de I.A. es cada vez mayor, existiendo casos en que se han creado con el fin de delinquir perfiles completos en redes sociales con imágenes creadas por I.A. a fin de cometer delitos.

La película de ciencia ficción “Minority Report” (“Sentencia Previa” en español), estrenada en el año 2002 trata estas temáticas y hace planteos interesantes sobre estas cuestiones.

En nuestra provincia se creó recientemente la Unidad Fiscal de Cibercrimen. Y esto nos habla de una preocupación de quienes encarnan la Política Criminal del Estado Neuquino por perseguir a quienes se valen de las nuevas herramientas tecnológicas para cometer actos delictuales.

De hecho, conforme datos estadísticos oficiales aportados recientemente por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación y por Ministerio de Seguridad, el 40% de los delitos económicos de los cuales es víctima la ciudadanía de nuestra provincia se realizan a través de canales tecnológicos. Conforme fuentes policiales y judiciales, hay casos en que desviaron fondos de la víctima por aproximadamente medio millón de pesos y o se han pedido préstamos que luego son transferidos a otra billetera virtual.

Tal vez Sophia no era tan buena chica como creíamos, y a veces coquetea con malvivientes…

Por todo esto, con la creación de una Unidad Fiscal especializada en Cibercrimen, el Poder Judicial de la Provincia del Neuquén está ya tomando cartas en el asunto.

Podría implementarse también el uso de la I.A en los sistemas de seguridad que ofrezcan alertas en tiempo real de posibles amenazas y monitoreen continuamente redes, dispositivos y aplicaciones, eliminando el retraso humano y tiempo de respuesta., mejorar el curso de acción. La I.A puede ser efectiva para prevenir ataques cibernéticos, spam, phishing, detectar y bloquear amenazas, mejorar proceso de autenticación.

El uso de I.A para cometer ciberdelincuencia debe ser sopesado con su uso para prevenir esos ataques y contratacarlos con ciberseguridad y punirlos a través de los departamentos especializados. Lo que no podemos ser indiferentes a su poder.

Abogado. Integrante del Instituto de Derecho e Inteligencia Artificial del CAyPNqn, dirigido por Vanesa Ruiz.